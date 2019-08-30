因「時雨」而結成 日本實驗math rock團 そこに鳴る 10月來港

主辦單位出預告時，說有隊男女雙主唱來港，第一時間想起「凜冽時雨」，最後公布是同樣制式的樂隊「そこに鳴る」，向著「時雨」的目標進發，他們亦多了一份狠勁，十月就來到香港！

2011年成立於大阪的 そこに鳴る ，三人制式的樂隊，主音結他手 鈴木重厚 ，主音Bass手 藤原美咲，加上支援鼓手，富速度感的彈奏，結構複雜，加上男女對唱的效果，自然令人聯想起全員集結時期的「凜冽時雨」。自「時雨」主音結他手 TK 以個人名義行動後，要見到他們重組的機會少之有少，始於喜愛與崇拜，當時14歲的鈴木重厚開始學習作曲和作詞，與同樣喜愛時雨的藤原美咲，組成了 「そこに鳴る」。2015年推出首張 EP 《I'm NOT a pirolian》，同年已經往台灣進行海外演出。

近年他們快速累積人氣，そこに鳴る 已有 EP 登上ORICON流行榜，發佈影片平均點率量達數十萬，當中作品《 掌で踊る 》點擊更高達180萬，そこに鳴 亦於官方頻道積極上載 cover 影片，凛として時雨、tricot、KEYTALK、LUNA SEA、菅田将暉 的名字亦有出現在他們的翻唱名單上。在被冠以「年輕版時雨」的稱號下，他們嘗試在不同風格下尋找自我的特色，其中作品《 METALIN 》嘗試加入重金屬元素在Math rock之中，效果非常玩味。

そこに鳴る 早前已開展他們歐洲巡迴演出，比他們的偶像「時雨」正積極前往海外的市場，十月初亦將會來到香港的TTN作演出，樂迷可以好好去放下電。

活動詳情：

《そこに鳴る－「一閃」release tour Live in Hong Kong》

10月5日 7pm

地點：TTN