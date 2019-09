法國女歌手 Camille 才是真正為 Nouvelle Vague 添上色彩的人

bossa nova 樂隊 Nouvelle Vague 的首張同名專輯不來不經不覺已有 15 年歷史。將一眾 post punk/new wave 樂隊的歌曲以 bossa nova 方式翻唱。主腦人物 Marc Collin 和 Olivier Libaux 編曲和演奏,在 13 首歌中找來不同的女歌手唱出,當中佔四首的,就是法國女歌手 Camille。

說起法國女歌手,大家會對 Charlotte Gainsbourg 、Vanessa Paradis 、Carla Bruni 至為熟悉,又或許更喜歡 Keren Ann 和 Alizée,不過今次和大家分享的 Camille,也絕不遜色。

Camille 全名 Camille Dalmais,chanson 唱作人,何謂 chanson?指「 香頌 」,「 源自於拉丁文 Cantio,是法國世俗歌曲的泛稱,按照法語的節奏,而不是英語的節奏,因此被認為特別『 法國 』。」而香頌的歌詞也特別講究韻味和意境。

好,字未必能完全表達得到,那就直接用歌吧,以下這首《 Ta Douleur 》是收錄在 2005 年《 Le Fil 》專輯,這專輯算是幾實驗的,是 Camille 探索聲音的旅程:

現場演出身體就是樂器:

Camille 的歌聲為 Nouvelle Vague 重新演繹 Tuxedomoon 的《 In a Manner of Speaking 》,是非常令人「 耳膜一振 」:

唱了《 Too Drunk to Fuck 》、《 The Guns of Brixton 》和《 Making Plans for Nigel 》,當然 Camille 只是在專輯版中演繹,現場演出時,都會由 Mélanie Pain 和 Phoebe Killdeer 唱出;Mélanie 也只在專輯中唱了兩首歌罷了!

Camille 的音域廣得非常驚人,她可在《 In a Manner of Speaking 》、《 Making Plans for Nigel 》有甜美的歌聲,但又可在《 Too Drunk Too Fuck 》中唱出一個喝醉了的女生,瘋瘋癲癲大呼少叫的,《 The Guns of Brixton 》就更是變成剛強味濃的女聲,只是聽,感覺像是另一人在唱。

Camille 早在 2002 年和 Virgin Records 簽了一約,推出了她個人首張的專輯,風格與一般拿起結他的女唱作人無異,大家也可聽到她於 Nouvelle Vague 那把甜美歌聲,其中一首是《 La Demeure d'un ciel 》,但很明顯,Camille 是不甘於此的。

在和 Nouvelle Vague 合作過後,Camille 也就開始了她探索的時刻,於 2005、6 年左右上節目再唱出《 La Demeure d'un ciel 》,風格在合成器的幫助下,已經有了 180 度轉變了。

而這十幾年來,Camille 都是專注在法國本土的音樂圈發展,已推出了 7 張專輯,當中的《 Music Hole 》是她暫時的全英語專輯,她也不停探索人體與聲音的交融,experimental pop 味極濃。

2018 年的專輯《 OUÏ 》也聽到 Camille 的爐火純青的境界:

Camille 的名字也出現於電影中,除了為 Pixar 的動畫《 Ratatouille 》法國版的角色 Colette 配音及演繹歌曲《 Le Festin 》外,也參演了 2013 年柏林電影展參展電影《 Elle s'en va 》( 英:On My Way )。美國 Netflix 看到的法國動畫、2015 年作品《 The Little Prince 》,Camille 也有為 OST 參與製作。