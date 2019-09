Gary Numan 電音經典專輯《The Pleasure Principle》面世40週年

1979年,「冷血電子樂手」之稱的英國音樂人 Gary Numan 先後出版了《 Replicas 》和《 The Pleasure Principle 》兩張英國排行榜冠軍專輯,彼此儼如70年代末英國synth-pop 運動的重大奠基石,奠定了他的「英倫電音先鋒」地位。如今後者亦告面世40週年,專輯的重點是全然放棄採用結他伴奏,而投向更電子與機械化的未來派聲音,10首歌曲全是甚酷地以單字作歌名。

有「冷血電子樂手」之稱的英國音樂人 Gary Numan ,1979年是在其音樂生涯上的一個重要年份。當年,他先在4月份以 Gary Numan & Tubeway Army 名義出版發表了《 Replicas 》專輯,與此同時他亦開始灌錄另一專輯——那是在9月7日以 Gary Numan個人名義出版的《 The Pleasure Principle 》。兩張專輯皆成功登上了英國排行榜冠軍,讓 Gary Numan 成為樂壇上的炙手可熱名字,更重要是這兩張專輯乃儼如70年代末在英國牽起的 synth-pop 運動之重大奠基石,奠定了他的「英倫電音先鋒」地位。

1979年的 Gary Numan 奠定了其「英倫電音先鋒」地位。(互聯網圖片)

《 The Pleasure Principle 》既是 Gary Numan 的第三張專輯、亦是他的首張官方個人專輯。1978年,由他領軍的樂團 Tubeway Army 帶來首張同名專輯《 Tubeway Army 》,那時他們仍屬 new wave / post-punk 音樂路線;到了《 Replicas 》時換上 Gary Numan & Tubeway Army 的名義,以凸顯他的個人身分;然後《 The Pleasure Principle 》的出現, Gary Numan 便開宗明義地展開了他的個人音樂藝人姿態。彼此構成了一個他的蛻變過程。如今,《 The Pleasure Principle 》亦告面世40週年。

自少年時代便一直陪伴著我的《 The Pleasure Principle 》黑膠唱片專輯,後來也取得了 Gary Numan 的親筆簽名。

前作《 Replicas 》的奠定性意義,是在於所他發生的轉營下,祭出以 synth 作主導的「未來派」 futurism 音樂路線,同時專輯的「複製人」主題,帶出取材自美國的科幻小說作家 Philip K. Dick 筆下的「人型機器人」,歌曲內容勾勒出後末世時代人與人之間的疏離冷漠與虛無主義,加上 Gary Numan 一臉面無血色的蒼白木納面孔,通通都制定了其獨樹一幟的冷血電音流行樂風格。被視為「 Kraftwerk 與 David Bowie 混合體」的他,這兩個名字固然是其兩大音樂影響,而他亦表示過同期由 John Foxx 領軍的 Ultravox 亦對他有著相當的啓發。

所以,《 The Pleasure Principle 》就是 Gary Numan 得以對焦而來的《 Replicas 》進化版,專輯的重點是全然放棄採用結他伴奏,而投向更電子與機械化的未來派聲音;除了以往採用過的 Minimoog 之外,還引進了 Polymoog 及電鼓伴奏。《 The Pleasure Principle 》不單是 electro-pop / synth-pop 的先鋒作品,其影響力還跨越至後世的 hip hop 、 techno 、 industrial 之範疇。

《 The Pleasure Principle 》另一甚酷之處,是專輯的10首歌曲全是單字歌名。

專輯以流水行雲而來的電音器樂樂章〈 Airlane 〉揭開序幕。《 The Pleasure Principle 》的先行冠軍單曲〈 Cars 〉,也是 Gary Numan 最廣為樂迷熟悉的 synth-pop 經典,這首只有 verse 而沒有 chorus 的歌曲所營造出之冷感下,道出人們自困在汽車車廂內以取得安全感。

〈 Metal 〉是專輯裡的另一經典,在冷冷的 synth riff 下是師承自 Philip K. Dick 及 William S. Burroughs 薰陶的科幻題材。聽〈 Films 〉的 breakbeat 鼓擊節拍,你會理解到 Gary Numan 是如何影響到 hip hop 。

另一單曲〈 Complex 〉是首 synth ballad 曲目,在合成器之間有著淒美的中提琴伴奏。

後末世時代的反烏托邦題材作品,〈 M.E. 〉所說是世界未日人類死光了之後只餘下一台機器人仍「生存」在世上,就像29年後電影《 WALL-E 》的景象;〈 Engineers 〉是說人類在黑暗的地底工作操控著路面上的運輸。