籃球遊戲《NBA 2K20》歌單帶路 豐富美國時代感和革命性的聲音

暢銷籃球遊戲《NBA 2K20》每年精選的音樂歌單，往往是美國潮流的指標，基本上會是你年度聽得最多的一堆歌！今年歌單中除了 Drake、Post Malone 、Lil Wayne 、Billie Eilish 等大名外，更鼓勵年輕音樂人投稿作品，豐富歌單中的時代感和革命性。

《NBA 2K20》一直很著重和音樂人合作。 ( 圖片來源: 2K twitter )

音樂與籃球的永不割席

NBA 球員出場前，很多都會帶著耳機聽音樂，從自己獨有的節奏進入狀態，部份球員如拓荒者球員 Damian Lillard 更有推出自己的音樂專輯，加上hip hop 和籃球，永遠有密不可分關係，所以身為最暢銷的籃球遊戲《NBA 2k》一直都保持對音樂部份的嚴緊。上年《2K19》 更找來 Travis Scott 進行聯乘合作，在官方的電視節目《2K TV》亦常出現音樂人的訪問。

即將來港演出的 A$AP Ferg 與 NGHTMRE 合作的作品《REDLIGHT》 出現在 《2K20》的宣傳片中：

新晉音樂人可以投稿作品 會被更新入官方歌單之中

音樂人可以從 App 中上載作品，有機會更納入《2K20》的官方歌單。 (網站截圖)

今年《NBA 2K20》的歌單繼續陣容鼎盛外，開發商更宣布要讓遊戲成為文化與體育結合的核心，所以會不斷更新歌單，希望新晉音樂人投搞他們的作品，希望他們透過一首歌，來開展他們的「My Career」職業生涯，向玩家展示下一代嶄露頭角的藝術家。

就算不打機 開著歌單也非常暢快

《 NBA 2K20 》初步官方歌單內一共精選超過 40 首作品，之後下會不斷更新，因為筆者經常玩 《2K》，所以這些作品基本上會是年度聽得最多的歌。以下私心精選了幾首作品，我應該選用這些作品成為(遊戲內)私家籃球場的配樂。

這首不了：