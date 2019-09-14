前衛金屬班霸 TOOL出神入化的霸氣回歸鉅著《 Fear Inoculum 》

美國洛杉磯 progressive metal 天團 TOOL看似面世遙遙無期的「新專輯」，在那些年於網絡上衍生的 meme 圖簡直多不勝數。如今他們睽違13年的回歸專輯《 Fear Inoculum 》終告千呼萬喚始出來，比前作來得更不可思議，繼續擔崗「 metal 界最神秘與難以估計的樂團」；而且專輯發行首週更旋即登上 Billboard 200排行榜冠軍、打抵流行唱作天后 Taylor Swift的《 Lover 》。

千呼萬喚始出來。美國洛杉磯 progressive metal 天團 TOOL 叫樂迷望穿秋水、苦候多年的全新專輯《 Fear Inoculum 》，早前終告在8月31日公諸於世。作為繼2006年的《 10,000 Days 》後足足睽違13年的神級回歸專輯，《 Fear Inoculum 》無疑是為 TOOL 帶來無與倫比的重大回響，被視為樂隊的 masterpiece 級鉅著。

2019年回歸樂壇的 progressive metal 班霸 TOOL： Justin Chancellor 、 Danny Carey 、 Maynard James Keenan 和 Adam Jones (攝影： Travis Shinn )

由主唱 Maynard James Keenan 、結他手 Adam Jones 、低音結他手 Justin Chancellor 和鼓手 Danny Carey 所組成的 TOOL 霸氣回歸，《 Fear Inoculum 》亦締造勢如破竹的銷量，結果這張引頸以待而來的專輯在發行首週售出達27萬張，旋即登上 Billboard 200 專輯排行榜冠軍、打抵了流行唱作天后 Taylor Swift的上週冠軍專輯《 Lover 》，而成為一時佳話，也成為 TOOL 的第三張美國冠軍專輯。要知道 TOOL 所祭出的，都是又另類又深澀又匪夷所思又長篇大論的重金屬搖滾樂，其銷量竟可以一下子超越 Taylor Swift 的新專輯，實在可喜可賀。

而Maynard James Keenan 亦眼見《 Fear Inoculum 》銳不可當的銷量走勢凌厲，所以在 Billboard 排行榜成績公佈前夕的那個週六，他搞鬼地事先在 Twitter 分享了一幅「魁隆」( Thanos )彈指消滅 Taylor Swift 的 meme 圖，以作贈慶。一如 Maynard 所料，泰勒姐的《 Lover 》專輯被 TOOL 擊落至第二位、在冠軍位置消失了。

Tool 主唱 Maynard James Keenan 在9月7日於 Twitter 分享「魁隆」( Thanos )彈指令 Taylor Swift 消失的 meme 圖。( Twitter 截圖)

TOOL之典故，是一隊以慢工出細貨見稱的樂團，在26年來只有出版過五張錄音室專輯。樂隊的第一、二張專輯《 Undertow 》和《 Aenima 》只相隔三年，已是他們最快手的一次。加上在《 Aenima 》之後 TOOL 跟唱片公司 Volcano Entertainment 陷入冷戰關係而停產， Maynard 亦與 TOOL 的結他技術顧問的 Billy Howerdel 另組成 A Perfect Circle ，從此作「雙樂隊線」發展。即使後來 TOOL 也告歸位，但由於 Maynard 同時要兼顧兩支樂隊，令到 TOOL 的慢產情況亦變本加厲。從第三張專輯《 Lateralus 》到前作《 10,000 Days 》經歷了五年之隔，當年樂迷已有「等到頸都長」之感，誰不知跟著要聽 TOOL 的第五張專輯，更是差不多要遙遙無期的等下去。

在《 10,000 Days 》的盛大巡演之後， Maynard 組成了另一樂團 Puscifer ，同時又曾聲稱 TOOL 會在不久將來解散。然而到了2008年初，他又宣佈 TOOL 會開始為樂隊的第五張專輯創作新歌。直到2012年樂隊的官網再次有消息更新，表示 Adam 、 Justin 和 Danny 三人正在創作器樂部分，之後官網小編亦一直有報導著 TOOL 的創作進度，也曾有消息專輯計劃在2014年初出版。可是在種種原因下， TOOL 這張早已聞樓梯響的新專輯只有一拖再拖下去，拖延到叫他們的粉絲也開始懷疑人生——於是在那些年，有關「 TOOL 新專輯會幾時面世」的 meme 圖，亦在網絡上如雨後春筍出現，情況一時無倆。

+ 6 + 5 + 4

而自去年3月正式進入錄音室灌錄的《 Fear Inoculum 》，於今年1月已完成，並進入混音階段，原先擬定在4月發行，最終也要延至8月才面世。

有「metal界最神秘與難以估計的樂團」之稱，TOOL的回歸專輯《 Fear Inoculum 》再次是其出神入化之作，比前作《 10,000 Days 》來得更不可思議。

在8月初釋出的先行單曲兼主題曲《 Fear Inoculum 》由有如宗教儀式之神秘莫測前奏帶出，這首10分鐘曲目所勾勒出，是一股耐人尋味的中東音樂薰陶(大可用上 Dead Can Dance 作品來作相提並論)，再漸漸凝聚出 metal 的巨大張力。

超過10分鐘、彰顯出 progressive rock 層次的長篇曲目在專輯內仍比比皆是。《 Pneuma 》在懾人而迷幻 metal 曲風下呈現著非洲音樂敲擊的 polyrhythmic 肌理、猛烈鼓擊、太空化 synth 獨奏，《 Invincible 》以及由一片風暴與海浪聲( industrial 界實驗樂手 Lustmord 操刀) 引伸出的《 Descending 》都是 art rock 與 metal 的交叉感染。以緩緩前奏作鋪陣的《 7empest 》其實是他們今次最重型的曲目，霸氣到一個點但仍有著 progressive metal 的起承轉合。

《 Fear Inoculum 》的實體唱片版與數碼音樂版之曲目有所不同，那是多首器樂曲目當中，實體唱片版只收錄了《 Chocolate Chip Trip 》一首而已，這是由 Danny Carey 的鼓擊獨奏與 synth 電聲交織出的 progressive 電子樂章。