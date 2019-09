神探俏嬌娃新歌 Lana Del Rey/Ariana Grande/ Miley Cyrus 聯乘

70 年代的《 神探俏嬌娃 》( Charlie’s Angels )是一代經典電視劇,40 年來,劇名成為品牌,2000 年代有過兩套電影,都叫票房成功;到今年,女演員 Elizabeth Banks 為電影系列自編自導自演及監製第三集(當然女主角也不再是 Cameron Diaz 但有 Kristen Stewart),也為電影的新主題曲更找來了 Lana Del Rey 、 Ariana Grande 和 Miley Cyrus 合唱!不如找她們當第四集的主角?

大家對《 Charlie’s Angels 》的印象是有已故女星 Farrah Fawcett 的電視劇版本?還是有 Cameron Diaz、Drew Barrymore 和 Lucy Liu 那個「現代電影版」?無論如何,2019 年《 Charlie’s Angels 》又來一個大革新,表面上故事是延續上兩集電影,但主角們已換上了 Kristen Stewart、Naomi Scott 和 Ella Balinska。電影也由女演員 Elizabeth Banks 自編自導及監製,也會在電影中出演角色;

電影配樂由 Brain Tyler 主理,他為過《 Iron Man 3 》、《 Avengers: Age of Ultron 》、《 Now You See Me 》、《 Crazy Rich Asians 》等電影製作過配樂;今次的新《 Charlie’s Angels 》主題曲《 Don’t Call Me Angel 》由 Alma-Sofia Miettinen、Ariana Grande、Salmanzadeh、Lana Del Rey、Max Martin、Miley Cyrus 和 Savan Kotecha 共同寫下,歌則由 Lana Del Rey、Ariana Grande 和 Miley Cyrus 合唱,當然,歌曲內都會有三人各自的 solo 時間,始終三女的風格是有分別,不過可以在一首歌中見到這三位女歌手同場,神探俏嬌娃是有些辦法的是吧?卻見三女有幕是打扮成黑翼天使,是 Charlie’s Angels 還是 Victoria’s Secret Angels? (這比較太那過了對吧。)

也喜見 Miley Cyrus 沒有再脫清光... ( 但又伸脷舔人又是甚麼玩法?)