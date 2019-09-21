【日本直擊】Suchmos 橫濱球場演出夢達成，3萬樂迷無懼颱風來襲

就算你衝出國際，最重要仍是家鄉的樂迷！Suchmos 組成以來最大的夢想，就是在家鄉橫濱的棒球場開一個大型音樂會，3萬樂迷坐無虛席，卻巧遇颱風來襲，首次來日本看專場的筆者，下午5點開場真是一件好新奇的事，扭耳仔全流程日本直擊報導。

在日本 space shower tv 與 Suchmos 合作的節目《Suchmostyle》，官方網站的首頁是 Suchmos 與橫濱球場的合照。(圖片來源：spaceshowertv)

2013年成立至今，以 acid-jazz 同 neo-soul 等不同元素打造一首首充滿街頭節拍的歌曲，參加過 Summer Sonic 、 Fuji Rock 等大型音樂節，兩張大碟《 THE BAY 》同《 THE KIDS 》在日本大賣超過三十萬張！被譽為「新世代 city pop 」及 「日本 Jamiroquai 」，關東最被富於期望的樂隊 - Suchmos，在9月8日終於達成他們制霸橫濱球場的初心夢。

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中午三點就開始進場 Suchmos音樂會場外盛況

扭耳仔有幸得到唱片公司 Sony 邀請，前往橫濱見證 Suchmos 達成他們家鄉夢。在我們家鄉香港風雨飄搖的日子，出發前沒有太多心機去準備，朋友知道我要去橫濱，他們大多給我的反應，就是一個相對沉悶的城市，而我對橫濱的印象，只有足球隊 - 橫濱水手。

橫濱球場是橫濱市內最大的場館，日常為日本職棒球隊橫濱DeNA海灣之星的主場。 (攝影： Moment Hung)

當日從東京新宿的酒店出發，乘JR到橫濱市區不用一小時，因為想在橫濱留一晚，所以先到青年旅館放下行李，完成這些程序，再望望時間才中午的兩點半，這是筆者日常假日的起床時間，但 Suchmos 的音樂會下午三點就開始進場，對於三點不露(面)的香港人實在是太早！而且開場前一小時，樂迷已經在排周邊商品，看一場日本的大型音樂會，是一個一整天的行程。出發前，完全不知道 9月8日這天，強度破紀錄的17級強風正步步進迫。

Suchmos 周邊攤檔位於上層，幾百個鄰候的樂迷排到地下的位置。 (攝影：Moment Hung)

要完整體驗日本的音樂會文化，當然要排隊買周邊！今次 Suchmos 推出了多種色彩豐富的毛巾，拿去看音樂節和做運動都非常搶眼。因為筆者近來花太多心力去關心香港，面對這幾百人的人龍，我宣布直接放棄。唯有去找拿著毛巾的日本少女拍照當紀念品吧！

「Towel！Photo，OK?」不懂日文之下，只能靠英文單字溝通。(攝影：Moment Hung)

Suchmos 樂迷排隊買周邊的盛況：

+ 3 + 2

日本的應援文化深厚，有 Suchmos 歌迷會的成員在場外設置一個留言版，供樂迷寫上感言。場外亦擺放多個花牌祝賀 Suchmos 演出成功，更有來自 Suchmos 結他手 TAIKING 中學同學的祝賀。

日本人有種含蓄，相比熱情大叫支持，他們更擅長用文字去表達。( 攝影：Moment Hung )

橫濱球場本身是日本職棒球隊橫濱DeNA海灣之星的主場，場內當然有棒球紀念品店，棒球對香港相對陌生，但球隊聯乘了日本插畫家 長場雄，他用簡約線條繪畫的人物插圖，相信好多香港文青都非常熟悉。

棒球是日本國技之一，棒球運動員受國民尊敬和崇拜。(攝影：Moment Hung)

插畫家 長場雄 用畫作簡述棒球隊 橫濱DeNA海灣之星 的生路歷程。(攝影：Moment Hung)

三萬人坐爆橫濱球場 颱風來襲前 Suchmos 來壓場

要在三萬人的場地要做到音質平衡，製作方在場地中後方亦設置燈光和音響柱。(攝影：Moment Hung)

筆者約在四點鐘入場，距離開場還有一小時，其他樂迷都忙於買周邊和小食時，我在場地走了一轉，單是由底層走到上層拍一張全景照，已經是很費力的事。同時要平衡三萬個樂迷，所聽見的聲音質素，主辦方在音響設計中亦花了些功夫，在場地中央偏後方，加設了燈光音響柱，令台上的震撼絲毫不減傳到山頂的觀眾，但可惜會影響了部份觀眾的視野。

在香港紅館你會見到人肉雪糕車，日本有人肉唱片售賣檔。 (攝影：Moment Hung)

Suchmos 團隊對於來採訪的媒體，非常貼心和愛護，演出前收到一張當晚的完整歌單，背面更有 Suchmos 成員多謝各位來支持的感言。因為場地是露天，突然而來的驟雨，令人措手不及，工作人員更窩心地送上便利雨衣，日本人待客是無微不至的程度。

入場時收到的東西非常豐富，有場刊、寫滿感言的歌單、以及黃帽子設計的嘉賓貼紙。( 攝影：Moment Hung )

貼心的劇透，反而令筆者看得更投入。 ( 攝影：Moment Hung )

開場前 Suchmos 播放了很多他們喜愛的英倫歌曲，播到 Radiohead 《Karma Police》，突然又下起大雨，歌曲完結就隨即停雨，頓時又令人想打開手機看看香港的消息。

等齊樂迷到坐定定，萬眾期待的 Suchmos 在大約五點十五分出場，2013年成立至今，主唱 YONCE、結他手 TAIKING、bass手 HSU、鼓手 OK、DJ KCEE 、鍵琴手 TAIHEI 出場，用了六年時間終於完成制霸橫濱球場之夢！早前因身體不適入院的bass手 HSU，亦以100%的狀態歸隊，全場三萬位觀眾跟著拍子拍手，主音 YONCE 大聲答謝來支持他們的觀眾，特別是橫濱的同鄉！隨著音樂會的氣氛越來越高漲，頭頂的雨就越來越大，仍不減大家興奮的心情。

因為破紀錄的颱風正步步進迫，Suchmos 音樂會在風大雨大下進行。( 官方提供圖片 )

Suchmos 音樂會精選圖集：

+ 6 + 5 + 4

整場演出，筆者最期待是 Suchmos 演出新歌〈In The Zoo〉，整整八分鐘長度的歌曲，是如何營造氣氛和鋪排。天色漸暗，雨水隨著放慢的節奏沉澱，Radiohead的暗黑味道，後搖的纏綿，就是這八分鐘的現場感覺。

Suchmos 主音 YONCE 在 Encore時，身穿是利物浦前鋒托利斯的球衣。(官方提供圖片。)

歷時兩個多小時的演出，在颱風來到前順利完滿結束，大家帶著開心的心情離場，亦很慌張著急步向 JR 站進發，筆者夜遊一下橫濱，但卻被風雨困於青年旅館之中。Suchmos 我們香港再見吧！