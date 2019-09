【有戲聽】Olivier Cong 將鬼魂帶入榮光聖堂,音樂會重現大銀幕！

經歷二戰及日佔洗禮的聖安德烈堂,注入如鬼魂情緒般的音樂,Olivier Cong 將這個不可能發生的場場,寫進indie圈的歷史,錯過這個音樂會創舉的樂迷,千還有一個機會在大銀幕重溫。

先重溫扭耳仔與 Olivier Cong 的專訪:

【訪談】文物級教堂開騷 Olivier Cong : 這會是一個階段的終章

【專訪】Olivier Cong與江逸天:一場人鬼對峙

Olivier Cong 在上年12月12日於在尖沙咀的聖安德烈教堂,香港法定二級歷史建築,舉行了一場命為《 Through the Window I See No Star 》的音樂會。將專輯《A Ghost & His Paintings》的作品帶入聖堂的領域,以木結他為基調加入十多種樂器,音色如 claasical 嚴緊的民謠風格。Olivier 與他大樂隊的成員,一次過展現在哥德式的教堂之內。舞台視覺投射在教堂的彩繪玻璃之上,喜愛的 Radiohead 的 Olivier 很懂得帶觀眾沉溺在黑色而迷幻的藝術空間。

高樓底的空間,令教堂的聲響可以不斷環迴在表演者和觀眾之間,在重新混音及戲院的環迴音響加持下,電影化後的音樂會 《Olivier Cong:以詩之名 · 呼求繁星》,將會是一場聽覺視覺盛宴。電影放映的場次只剩下下星期四一場,喜愛 Olivier Cong 作品的樂迷要多多留意。

放映資訊:

Life is Art 盛夏藝術祭 《Olivier Cong:以詩之名 · 呼求繁星》

9月26日 21:45

地點:百老匯電影中心