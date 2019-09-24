肥媽歷年經典 隱含的奮鬥與抗爭精神

因為最近每晚都會聽肥媽，中毒深度已去到研究 Maria Cordero 歷年的舊作，筆者發現歌詞中包含各種爭取自由，就算粉身碎骨，亦要維護正義的精神。 日本有竹內率瑪莉亞，香港亦有令我們自豪的肥媽Maria，早在謝安琪前，肥媽已經是民主女神！

《我要自由》火燒了就不可收 不要後悔高舉拳頭

肥媽在80年代香港電影輝煌的時期，她常參與演唱電影主題曲，最出名當然是1987年林嶺東執導的《龍虎風雲》中的主題曲《要爭取快樂》(俗稱「嘥氣」)，以及同年《監獄風雲》的《友誼之光》。隔年她為電影《女子監獄》主唱的主題曲《我要自由》，聽眾們可能較為陌生，肥媽亦有參演這套電影，她飾演一個懲教助理，戲中她對上司濫權，針對部份在囚人士的行為不滿，更出言頂撞，最後惡勢力倒台，她升職為主任。

電影《女子監獄》中有女囚犯被無理赤裸搜身及虐打的情節。 ( 電影截圖 )

早應相信我的力量，燒起不可收，始終不怨也不後悔，高舉自由拳頭。 Maria Cordero - 我要自由

主題曲《我要自由》當中的抗爭意識強烈，歌詞「早應相信我的力量，燒起不可收」火燒了就不可平息，「始終不怨也不後悔，高舉自由拳頭」不要為做過的事後悔，用拳頭爭取自由，加上電影《女子監獄》中女囚犯被赤裸搜身及虐打，令人百感交集。

《三千日後》1988年期待十年後與愛人重聚 但怕他會鎖起自己

我怕你將我再鎖起，對我賜賞再三限期，再次強逼令我歡喜，再癡癡逼，逼我接近你。 Maria Cordero - 三千日後

在1988年肥媽，十分期待十年之後能夠「重回愛人懷抱」，所以推出了一首名為《三千日後》的作品。改編自泰文歌《 BUNG URN TIT DIN 》，由卡龍多填詞，當年香港發生對1997的憂慮，產生一股移民潮。肥媽的歌中表達對十年後美好生活的願境，但歌曲後段歌詞「我怕你將我再鎖起，對我賜賞再三限期，再次強逼令我歡喜，再癡癡逼，逼我接近你。」，對這段「關係」仍存憂心。

《我行我素》有錢人懶理政治 市民活於火山中

香港地地方窄，有錢最獨立，懶理乜野基本法，懶理直選辦法 Maria Cordero - 我行我素

來自1987年專輯《瑪麗亞肥媽(ma ma i love you)》中的作品《我行我素》，從基層開始打拼，獨力撐起頭家的肥媽，有多年在酒廊演唱的經驗，見盡人生百態的她，表述了有錢人對政治、基本法、選舉的漠視，只懂吃喝玩樂，去富士山旅遊。另外，市民則活於水深火熱之中，居住的環境如火山，但肥媽卻道出「佢有佢嘅富有，我有我去奮鬥」，兄弟爬山各自努力去爭取自己的幸福。

《為了夢想》貪污警員被妓女殺害的亞視劇集

錯哪會是對 情義正是憑據 就算終需要粉身碎骨 但也不哼一句 Maria Cordero - 為了夢想

《為了夢想》是2002年亞視劇集《法內情 2002》的插曲，故事講述一次警方掃黃行動中，性工作者阿燕被一名警員勒索，如果不交錢就會爆出阿燕和律師女兒的關係，令女兒身敗名裂。

阿燕奉上畢身積蓄，這名警員仍貪得無厭，更揚言要爆料給傳媒，阿燕忍無可忍，決定在警員嫖妓後將他殺死。由袁詠儀飾演的女主角就是阿燕的女兒，她以律師的身份希望母親受法理之外，亦能受情理對待。

《為了夢想》亦曾是民主救港力量會歌及香港人民廣播電台節目《風蕭蕭》主題曲，民主之聲早於肥媽的口中響起。

但每當正義光似日光 眼睛比光更亮 甚至想 為了心裏夢想 跌倒也要一口氣闖 Maria Cordero - 為了夢想

最深刻是 1989年的《友誼之光》

我覺得半個或一個都好，真理是無分國籍！ 肥媽於《民主歌聲獻中華》上發言

肥媽關心家國的程度，就如媽媽和兒女的關係，當有同胞受傷的時候，她也心如刀割，當年在唱《友誼之光》時發言「我希望大家不只當我是朋友，因為我都是你們的同胞」，就如今日菲律賓血統的 Rapper JB 在最近演出中發言「我住在香港這個地方，唔關我膚色和血統事，我住在這個地方，就在這個地方。」只要你愛香港，就是香港人，愛護及保護香港人是最重要。