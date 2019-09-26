【落區參考】台灣總統 蔡英文 訪音樂媒體，識分茄子蛋定蕃茄蛋？

2020年是台灣總統的選舉年，各個準參選人都紛紛落區爭取支持，爭取連任的台灣總統 蔡英文 到訪在地多年的台灣音樂媒體，被主持考起樂隊的名字，小英有沒有搞錯茄子蛋和蕃茄蛋？

在2016年總統就職典禮上，蔡英文邀請台灣音樂人的巴奈、林生祥和滅火器樂團上台演出，典禮的視覺設計亦面向年青一代，8bit遊戲風格的設計，加上最具年輕樂迷民心的滅火器，唱出民主抗爭歌曲《島嶼天光》，蔡英文在亞洲的政治環境上，為這個光譜添上前所未有的色彩。

一個領導人對於文化的尊重及認知，對於一個地方的人民質素及軟實力的增長，有非常重要的影響。近日台灣兩大音樂節，大港開唱及覺醒音樂祭都宣布停辦，亦受到「藍營」人士的追擊，如國民級的文化資產，能夠帶龐大經濟效益的音樂節都被摧毀，台灣文創的產業如何走下去？

台灣「大港開唱」宣布停辦，與音樂及政治不可分割的人生！

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在以上的問題就未找到出路，爭取連任的蔡英文到訪台灣在地的音樂媒體 KKBOX，小英坦言自己是這個平台的用家，主持人考起她對台灣樂團的認識，小英笑言自己當然最熟悉滅火器。老實說，每當政治人物落區及到訪前，當然會有助理為她「做好準備」，有人會用最強的裝備去確保領導人的安全，有人則會裝備好自己，就算坐在群眾之中，亦可對答自如，談笑風生。如何去「裝備」，是取決他們的政治智慧和良心。