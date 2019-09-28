日本電音教父 Y.M.O. 專輯《Solid State Survivor》面世40週年

日本 techno-pop 先驅 Yellow Magic Orchestra 的第二張專輯《 Solid State Survivor 》面世40週年，這是 細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏 三人首次得以平分秋色地合作的作品，標誌著 Y.M.O. 的完全體，成為他們的首張日本冠軍專輯，也是不少樂迷心目中的「最佳 Y.M.O. 專輯」，更對後世音樂世留下無遠弗屆的影響力。連由日本攝影大師鋤田正義操刀拍攝的「穿著紅色人民服打麻雀」唱片封面，也是多年來叫樂迷所津津樂道。

由 細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏 組成的日本電音流行樂先鋒樂團 Yellow Magic Orchestra 在1978年成軍，並隨即在同年11月在日本出版了首張同名專輯《 Yellow Magic Orchestra 》，結果他們不但在本土取得平地一聲雷的回響，甚至更得以蜚聲國際——專輯繼而在翌年於歐美發行國際版、樂隊舉行美英巡演，一下子 Y.M.O. 這個名字亦得以名傳遐邇。

Yellow Magic Orchestra「身穿紅色人民服打麻雀」照片的粉紅底版：坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏。(攝影：鋤田正義)

與此同時， Y.M.O. 也緊接在1979年3月開始於東京 Studio “A” 灌錄他們再下一城的專輯。結果跟《 Yellow Magic Orchestra 》才相隔十個月之後，樂隊的第二張專輯《 Solid State Survivor 》便在1979年9月25日面世，也是說如今這專輯已告40週年了。

大家都知道 Y.M.O. 本是細野晴臣的 one-off 音樂計劃，起初是找來高橋幸宏及坂本龍一擔任伴奏樂手，到了灌錄小試牛刀的首張專輯《 Yellow Magic Orchestra 》時，仍是以隊長兼製作人細野晴臣的主導性較大、以他的作品為主，原裝版日本版封套的側紙也要大字放上身為前輩的他之名字。所以來到第二張專輯《 Solid State Survivor 》的重點，就是此乃三人首次平分秋色地合作的 Yellow Magic Orchestra 完全體；而且《 Solid State Survivor 》的另一突破，就是成為了 Y.M.O. 的首張日本 Oricon 排行榜冠軍專輯，真真正正成為了日本樂壇的暢銷天團級名字。

Yellow Magic Orchestra在1979年9月25日面世的第二張專輯《 Solid State Survivor 》已告40週年。

《 Solid State Survivor 》叫樂迷津津樂道的一大典故，是這個唱片封面。作為電子音樂先驅的他們，在封套上看不到有甚麼未來主義與高科技的象徵，也沒有放上任何電子合成器。反之由曾跟 David Bowie 拍攝過許多經典照片(包括1977年專輯《 Heroes 》封面)的日本攝影大師鋤田正義操刀下，在唱片封面上看到是坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏三人身穿紅色「人民服」(日文的「中山裝」、洋人所說的「毛服」Mao Suit)，跟兩個模特兒木頭公仔在「開枱」耍麻雀，突破了一隊電子樂團的形象而又不失玩味幽默感。

Yellow Magic Orchestra「身穿紅色人民服打麻雀」照片的搗蛋版本，即是《 Solid State Survivor 》的專輯封底照片，同時也有作單曲封面之用。(攝影：鋤田正義)

由相原裕美執導的鋤田正義紀錄片電影《鋤田正義︰搖滾寫真館 Sukita: The Shoot Must Go On 》(2018年)裡，鋤田表示要 Y.M.O. 「打麻雀」是他的主意，不過 Y.M.O. 只有三子所以「三缺一」，因此要找個模特兒公仔「戥腳」，再加多個時尚女裝模特兒公仔作花瓶，那彷彿是在遙遙回應了德國電音教父 Kraftwerk 的意念。

而鋤田正義又踢爆了由於忽發奇想要找張麻雀枱但又無法即時找到，所以《 Solid State Survivor 》封面上的麻雀枱，其實是影樓的菲林燈箱來；即使他們是以「人民服」制服上陣，但卻沒有襯到鞋襪，片中忘記了是細野晴臣抑或是高橋幸宏說，有人對襪好突兀。

更重要的是，《 Solid State Survivor 》專輯裡的八首歌曲全部皆精采，是不少粉絲心目中的「 Y.M.O. 最佳專輯」，更能對後世音樂世留下無遠弗屆的影響力。

專輯開場曲兼單曲《 Technopolis 》已夠先聲奪人，在 vocoder 人聲、有如霓虹燈閃亮流麗的 synth 主奏、明快節拍下，是 Y.M.O. 第一首開宗明義的 techno-pop 曲目，把東京勾勒成為一個未來大都會，甚至被形容為 cyberpunk 的景象。

《 Rydeen 》「雷電」是 Y.M.O. 另一經典 techno-pop ，曲如其名來得風馳電掣，帶來如流水行雲的東瀛色彩 synth 主奏，並穿插著跑馬式節奏。

《 Behind the Mask 》本是他們在1978年為精工石英錶創作的廣告音樂，在《 Solid State Survivor 》裡所重灌成這首浪漫美好的 synth-pop / robot-pop 歌曲，也是 Y.M.O. 有最多著名改編版本的經典單曲，改編過此曲的知名音樂人包括 Michael Jackson 、Michael Jackson 的鍵琴手 Greg Phillinganes 、 Eric Clapton 等，其中 MJ在1982年收錄《 Thriller 》專輯時已灌錄了這個由他填上歌詞的版本，但 Y.M.O. 的經理人公司卻拒絕受權，直到2010年才重見天日。

《 Absolute Ego Dance 》再次是有著矯飾嫵媚東方旋律的 synth-pop 曲目，曲中的民謠女聲唱詠是日本 new wave 樂隊 Sandii & the Sunsetz 的 Sandii ；主題曲《 Solid State Survivor 》是有著結他伴奏的 synth-pop 歌曲，而今次的改編歌則是 The Beatles 的1965年曲目《 Day Tripper 》，把此曲重新闡釋成科幻的 synth rock 版本，兩曲的結他都是由Sheena & The Rokkets 的鮎川誠彈奏。

專輯裡叫樂迷回味無窮，還有兩首靡爛的中慢板電音樂章：緩慢的《 Castalia 》好比一份浪漫之孤寂感覺，《 Insomnia 》是如斯夢幻地把失眠營造成醉生夢死的狀態。