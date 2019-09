日本電音教父 Y.M.O. 專輯《Solid State Survivor》面世40週年

日本 techno-pop 先驅 Yellow Magic Orchestra 的第二張專輯《 Solid State Survivor 》面世40週年,這是 細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏 三人首次得以平分秋色地合作的作品,標誌著 Y.M.O. 的完全體,成為他們的首張日本冠軍專輯,也是不少樂迷心目中的「最佳 Y.M.O. 專輯」,更對後世音樂世留下無遠弗屆的影響力。連由日本攝影大師鋤田正義操刀拍攝的「穿著紅色人民服打麻雀」唱片封面,也是多年來叫樂迷所津津樂道。

由 細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏 組成的日本電音流行樂先鋒樂團 Yellow Magic Orchestra 在1978年成軍,並隨即在同年11月在日本出版了首張同名專輯《 Yellow Magic Orchestra 》,結果他們不但在本土取得平地一聲雷的回響,甚至更得以蜚聲國際——專輯繼而在翌年於歐美發行國際版、樂隊舉行美英巡演,一下子 Y.M.O. 這個名字亦得以名傳遐邇。

Yellow Magic Orchestra「身穿紅色人民服打麻雀」照片的粉紅底版:坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏。(攝影:鋤田正義)

與此同時, Y.M.O. 也緊接在1979年3月開始於東京 Studio “A” 灌錄他們再下一城的專輯。結果跟《 Yellow Magic Orchestra 》才相隔十個月之後,樂隊的第二張專輯《 Solid State Survivor 》便在1979年9月25日面世,也是說如今這專輯已告40週年了。

大家都知道 Y.M.O. 本是細野晴臣的 one-off 音樂計劃,起初是找來高橋幸宏及坂本龍一擔任伴奏樂手,到了灌錄小試牛刀的首張專輯《 Yellow Magic Orchestra 》時,仍是以隊長兼製作人細野晴臣的主導性較大、以他的作品為主,原裝版日本版封套的側紙也要大字放上身為前輩的他之名字。所以來到第二張專輯《 Solid State Survivor 》的重點,就是此乃三人首次平分秋色地合作的 Yellow Magic Orchestra 完全體;而且《 Solid State Survivor 》的另一突破,就是成為了 Y.M.O. 的首張日本 Oricon 排行榜冠軍專輯,真真正正成為了日本樂壇的暢銷天團級名字。

Yellow Magic Orchestra在1979年9月25日面世的第二張專輯《 Solid State Survivor 》已告40週年。

《 Solid State Survivor 》叫樂迷津津樂道的一大典故,是這個唱片封面。作為電子音樂先驅的他們,在封套上看不到有甚麼未來主義與高科技的象徵,也沒有放上任何電子合成器。反之由曾跟 David Bowie 拍攝過許多經典照片(包括1977年專輯《 Heroes 》封面)的日本攝影大師鋤田正義操刀下,在唱片封面上看到是坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏三人身穿紅色「人民服」(日文的「中山裝」、洋人所說的「毛服」Mao Suit),跟兩個模特兒木頭公仔在「開枱」耍麻雀,突破了一隊電子樂團的形象而又不失玩味幽默感。

Yellow Magic Orchestra「身穿紅色人民服打麻雀」照片的搗蛋版本,即是《 Solid State Survivor 》的專輯封底照片,同時也有作單曲封面之用。(攝影:鋤田正義)

由相原裕美執導的鋤田正義紀錄片電影《鋤田正義︰搖滾寫真館 Sukita: The Shoot Must Go On 》(2018年)裡,鋤田表示要 Y.M.O. 「打麻雀」是他的主意,不過 Y.M.O. 只有三子所以「三缺一」,因此要找個模特兒公仔「戥腳」,再加多個時尚女裝模特兒公仔作花瓶,那彷彿是在遙遙回應了德國電音教父 Kraftwerk 的意念。

而鋤田正義又踢爆了由於忽發奇想要找張麻雀枱但又無法即時找到,所以《 Solid State Survivor 》封面上的麻雀枱,其實是影樓的菲林燈箱來;即使他們是以「人民服」制服上陣,但卻沒有襯到鞋襪,片中忘記了是細野晴臣抑或是高橋幸宏說,有人對襪好突兀。

更重要的是,《 Solid State Survivor 》專輯裡的八首歌曲全部皆精采,是不少粉絲心目中的「 Y.M.O. 最佳專輯」,更能對後世音樂世留下無遠弗屆的影響力。

專輯開場曲兼單曲《 Technopolis 》已夠先聲奪人,在 vocoder 人聲、有如霓虹燈閃亮流麗的 synth 主奏、明快節拍下,是 Y.M.O. 第一首開宗明義的 techno-pop 曲目,把東京勾勒成為一個未來大都會,甚至被形容為 cyberpunk 的景象。

《 Rydeen 》「雷電」是 Y.M.O. 另一經典 techno-pop ,曲如其名來得風馳電掣,帶來如流水行雲的東瀛色彩 synth 主奏,並穿插著跑馬式節奏。

《 Behind the Mask 》本是他們在1978年為精工石英錶創作的廣告音樂,在《 Solid State Survivor 》裡所重灌成這首浪漫美好的 synth-pop / robot-pop 歌曲,也是 Y.M.O. 有最多著名改編版本的經典單曲,改編過此曲的知名音樂人包括 Michael Jackson 、Michael Jackson 的鍵琴手 Greg Phillinganes 、 Eric Clapton 等,其中 MJ在1982年收錄《 Thriller 》專輯時已灌錄了這個由他填上歌詞的版本,但 Y.M.O. 的經理人公司卻拒絕受權,直到2010年才重見天日。

《 Absolute Ego Dance 》再次是有著矯飾嫵媚東方旋律的 synth-pop 曲目,曲中的民謠女聲唱詠是日本 new wave 樂隊 Sandii & the Sunsetz 的 Sandii ;主題曲《 Solid State Survivor 》是有著結他伴奏的 synth-pop 歌曲,而今次的改編歌則是 The Beatles 的1965年曲目《 Day Tripper 》,把此曲重新闡釋成科幻的 synth rock 版本,兩曲的結他都是由Sheena & The Rokkets 的鮎川誠彈奏。

專輯裡叫樂迷回味無窮,還有兩首靡爛的中慢板電音樂章:緩慢的《 Castalia 》好比一份浪漫之孤寂感覺,《 Insomnia 》是如斯夢幻地把失眠營造成醉生夢死的狀態。