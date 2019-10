Caroline Polachek 新歌玩 witchcraft 一樣脫俗

早前分享過前 Chairlift 主腦 Caroline Polachek 個人發展下的新歌《 Door 》;日前第四張單曲也推出,《 So Hot You're Hurting My Feelings 》,也是她第二個新專輯、即將在本月 25 日推出的《 Pang 》的 mv。用點點 witchcraft(巫術)元素的畫面,唱出她掛念的男生...

Caroline Polachek 為人所熟悉的除了是獨特的唱腔、前衛的形象衣著外,也總會在 mv 中看到她破格的舞步,如在 Chairlift 時期的《 Amanaemonesia 》。現在作個人發展的 Caroline,在即將推出的專輯《 Pang 》中也除了以 indie pop 作主導,也大玩超現實味道,甚至如新 mv《 So Hot You're Hurting My Feelings 》中玩玩「女巫」的感覺:

Don't send me photos, you're makin' it worse

'Cause you're so hot, it's hurtin' my feelings

I get a little lonely

Get a little more close to me

You're the only one who knows me, babe

So hot, you're hurtin' my feelings (woo)

Can't deal