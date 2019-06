前 Chairlift 主腦 Caroline Polachek 全新超現實單曲〈DOOR〉

為何要說是「終以個人名義 」呢?因為真的是用回她真名!〈 Door 〉一曲也是 2017 年 Chairlift 解散後,Caroline Polachek 的最新作品!

大家可以看到〈 Door 〉一曲的 mv 有很多有如超現實畫作的畫面,加上 Caroline 本身已很像一尊超現實雕塑(笑),令大家走入 tripping 才會看到的景像;歌曲也比起她在 Chairlift 時 synth 味更濃:

Sometimes I don't know who I'm singing to

Who is the you who I sing to

When the house is empty?