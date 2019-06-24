前 Chairlift 主腦 Caroline Polachek 全新超現實單曲〈DOOR〉

2008 年一首〈 Bruises 〉在蘋果公司的 iPod nano 廣告中播出，令大家認識到了這隊synthpop 樂隊 Chairlift，雖然樂隊已解散，但樂隊主腦人物從沒有停下來！女主音 Caroline Polachek 最近終以「 個人名義 」推出全新單曲了！新曲〈 DOOR 〉將她在 Chairlift 後期的前衛影像、超現實概念帶到當中，讓大家感受一下這位紐約女歌手「 來自另一宇宙 」的作品。

為何要說是「終以個人名義 」呢？因為真的是用回她真名！〈 Door 〉一曲也是 2017 年 Chairlift 解散後，Caroline Polachek 的最新作品！

大家可以看到〈 Door 〉一曲的 mv 有很多有如超現實畫作的畫面，加上 Caroline 本身已很像一尊超現實雕塑（笑），令大家走入 tripping 才會看到的景像；歌曲也比起她在 Chairlift 時 synth 味更濃：

Sometimes I don't know who I'm singing to Who is the you who I sing to When the house is empty?

是 Caroline 個人發展後的體會？還是訴說了自己現況呢？

在期待 Caroline 的最新專輯的同時，也和大家回顧一下這些年她的音樂路。

2014 年，當時 Chairlift 已推出了兩張專輯，Caroline Polachek 就以別名 Romana Lisa 推出了首張專輯《 Arcadia 》，及在其後兩年多推出了 EP《 Dominic 》和《 Piano Versions 》，不論是歌曲、mv 都實驗性很高，她甚至記錄低這些歌曲在現場演出時歌曲的舞步：

Caroline Polachek 也在 2017 年時以 CEP 之名（ 是她的英文名的 initials ）推出了《 Drawing The Target Around The Arrow 》—— 算是她的第二張專輯，當年更在布魯克林的 Ambient Church 現場演出她的實驗作品：

其實有留意 Caroline 的 ig 的話，都知道她一向在突破創意上的框框（ 也可能因為這樣，她曾和藝術家 Ian Drennan 結婚 ），回望 Chairlift 在最初時的風格，不難發現在另一始創成員 Aaron Pfenning 離隊前的〈 Bruises 〉、〈 Planet Health 〉等歌曲都是很 indie pop 的：

不過當 Chairlift 成為二人組，Caroline 開始主導了樂隊的創作方向，也看得到、聽得到她的獨特個人風格。也坦白說，〈 Door 〉比起 Romana Lisa 時期的歌曲會更為接近 Chairlift 的風格，可能是遊走在實驗氛圍的 Caroline 已昇華到另一層次，可以讓她自己和 Chairlift 來作一個分野。

Chairlift 在未來幾年都應該不會再聚會一起的了（ 可能直到永遠 ），但想繼續擁抱那份感覺，就要期待 Caroline Polachak 的新專輯了。

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