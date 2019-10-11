此時此刻「死不眼閉也要捍衛」 - LMF x tfvsjs《揸緊中指》

香港 rap 天團 LMF 與香港獨立天團 tfvsjs 最新推出歌曲《揸緊中指》。

LMF 作曲及作詞，歌曲又 tfvsjs 編曲及監製。在這個時刻，大家更要咬緊牙關、揸緊中指。

而剛好，這首歌，是 7 分 21 秒長。香港人，一生也不會忘記。

歌詞：

「一直都知自由係要去捍衛 不惜一切就算我哋依然處於弱勢 奸商加狗官最叻係玩箝制 事實擺在眼前就唔好撚玩抺黑蒙蔽 強勢未倒下頭顱未被斬下 有法治一日我哋依然不怕」 「一 二 兩隻手指 二 就只有自由兩個字 一 無所有嘅鬥士 揸緊中指 唔係你想咁易」 「我並唔認同你講嘅一切一切 但我會捍衛 即使死不眼閉 並唔認為你所謂既需要克制 會帶嚟公平 穩定壓倒一切 唔屈服於錢幣 唔怕照肺 見權貴一樣照吠 正義係不顧一切 唔怕揭穿虛偽 住濁世繼續警世 唔會感到孤獨 為自由不枉一世 我知道世事冇絕對既對與錯 但係我屌你 亦無需要對號入座 我憤怒你毋需要大驚小怪 亂尻咁報導唔可以當做表態」

再聽一下 2009 年的《揸緊中指》

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