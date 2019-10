Sonic Youth 女王單飛 Kim Gordon洛杉磯製造首張個人專輯

Sonic Youth 名存實亡多年,各成員皆作分道揚鑣發展,曾另組成 Free Kitten 、 Body/Head 、 Glitterbust 等樂團的女主將 Kim Gordon ,這位獨立音樂界的「教母級」 icon 終告在2019年10月發行了她的首張個人專輯《 No Home Record 》並取得高度評價。專輯的背後,是 Kim Gordon 回到她成長的城市洛杉磯定居,以及在其另類搖滾歌曲上重拾鼓機的運用,聽得有驚喜。

美國紐約市傳奇性另類搖滾天團 Sonic Youth 早已名存實亡,各成員皆作分道揚鑣發展多時。在2011年之後, Thurston Moore 和 Lee Ranaldo 都分別出版過多張個人專輯;然而陣中女主將 Kim Gordon ,卻要到這個2019年10月,才姍姍來遲地以66歲之「高齡」在美國獨立名廠 Matador Records 旗下發表首張個人專輯《 No Home Record 》,唱片為她取得高度評價。

今年 Kim Gordon 已經66歲,但酷極了的她仍毋庸置疑是立音樂界的「美魔女」。(攝影: Natalia Mantini )

作為獨立音樂界的「教母級」女性音樂人 icon, Kim Gordon 儼如 Sonic Youth裡的霸氣「女王」,影響著 riot grrrl 運動的指標性人物。而 Kim 自80年代末開始,已有她走出 Sonic Youth 以外的音樂 project 。

先是她跟「 cult 后」 Lydia Lunch 等人組成的曇花一現 no wave 樂隊 Harry Crews;最廣為人知是以她和 Pussy Galore 的 Julie Cafritz 為首再加上Boredoms 鼓手 Yoshimi P-We 和 Pavement 低音結他手 Mark Ibold 所組成的 alternative rock 超級組合 Free Kitten ;還有她跟 Bill Nace 組成的 avant rock 實驗組合 Body/Head ,以及近年跟 Alex Knost 組成的另一實驗結他音樂二人組 Glitterbust 。所以如今就是 Kim Gordon 首度豁出去以個人名義正式作單飛。

Kim Gordon 首張個人專輯《 No Home Record 》取名自比利時女性主義導演 Chantal Akerman 的一齣2015年同名紀錄片。在專輯裡 Kim 的音樂拍檔是洛杉磯幕後音樂人 Justin Raisen ,曾為 Sky Ferreira 、 Charli XCX 、 Angel Olsen 、Sunflower Bean 、 Marissa Nadler 、 Lawrence Rothman 操刀監製的他,那不單是《 No Home Record 》的製作人兼混音師,而且有過半數歌曲都是 Kim 跟他合寫出來,所以這專輯也可以視為二人之間的合作。

Sonic Youth是來自美國紐約市樂團,他們的音樂也有著濃烈的紐約市氣息。沒錯Kim Gordon 的出生地是紐約州羅徹斯特,但她在五歲那年便舉家移居洛杉磯,而她也是在當地成長,直到她在洛杉磯 Otis College of Art and Design 畢業後,才於1980年來到紐約市向藝術事業發展,從此落地生根。相隔35年後, Kim 終於在2015年重返洛杉磯定居,而《 No Home Record 》也是在洛杉磯的 Sphere Ranch 錄音室錄製。

Kim Gordon 由獨立名廠 Matador Records 出版的首張個人專輯《 No Home Record 》,唱片封面上的泳衣女士與泳池旁卻點夏日的感覺。

回到洛杉磯居住了幾年, Kim Gordon 說:「感覺很像家,但在這個地方的流動人口卻又讓人們有時感到就像沒有家那樣。」《 No Home Record 》是她的一次尋根抑或還原基本步?回到80年代初葉時她開始玩音樂時,那是以一台鼓機、一支結他以及一些從雜誌廣告文案抄襲回來的歌詞來創作歌曲,而今次《 No Home Record 》裡的歌曲,正是特別多有鼓機的運用。也有別於她在2010年代樂團如 Body/Head 及 Glitterbust 的實驗與即興音樂路線,在其首張個人專輯裡亦回復了 song-based的歌曲方針。

早在2016年已發表的《 Murdered Pony 》是她最早釋出之個人曲目,於 post-punk 的底蘊下有著昔日 Sonic Youth 那種靡爛黑暗而張牙舞爪的80年代地下搖滾風骨,為此曲打鼓是全女班 post-punk 樂團 Warpaint 的 Stella Mozgawa 。

《 No Home Record 》在8月間帶來的先行單曲《 Sketch Artist 》,驚喜之處是 Kim 是祭出把 techno 、 industrial 、 noise rock 共冶一爐而又有著幽暗美麗的曲子,如果 Aphex Twin 為 Sonic Youth 由 Kim 主唱的慢歌製作 remix ,大抵會是這模樣。柏林電影製作人 Loretta Fahrenholz 為此曲拍攝的 mv 亦是在洛杉磯取景, Kim 飾演一名「 Unter 」司機。

大唱「 Air bnb! Gonna set me free 」的另一單曲《 Air BnB 》,是最接近 Sonic Youth 感覺的另類搖滾曲目,但又混搭著電鼓程序肌理。而 Kim 首次跟製作人 Justin Raisen 見面,正是在一家 Airbnb的出租民宿。

新單曲《 Hungry Baby 》大可形容為 The Stooges 式 garage rock 歌曲而又有著巨大結他噪音音牆,還饑渴地唱「 Touch your nipple / Pretend you’re mine 」。

回到我先前所說,在《 No Home Record 》裡以鼓機主導的歌曲可謂比比皆是。夢幻神秘的《 Paprika Pony 》背後交織著是 low-tech 的鼓機節拍與聽似 mbira (非洲手指琴)或 marimba 之迷魂琴音。

與 Jake Meginsky 合寫的《 Don't Play It 》在 lo-fi techno 曲風與 Kim 用上大量 reverb 的主唱下,壓根兒是回應了 Suicide 的 electro-garage-punk 風格。而跟 Shawn Everett ( The Voidz / The War on Drugs )合寫的《 Cookie Butter 》,更簡約得只有大剌剌的鼓機節拍與 Kim 的半吟半唱。