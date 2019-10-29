【專訪】在中環被包圍後 Oliver Ma：大多表演者都受警察無理打擾

街頭演出者 Oliver Ma 唱《願榮光歸香港》在中環被警察包圍的片段在網絡瘋傳。巨大的目光聚焦在警方態度憤怒的處理手法，亦有人提出不要放太多光環在這名演出者身出，因為受警方招呼的演出者不止他一個。 Oliver 全職在職在街頭賣唱已經兩年，在街上發聲之餘，私下的創作他同時為自己另一個身份發聲。

事源在10月24號晚，Oliver Ma 在中環著名的賣唱地點皇后大道中的十字路品進行演出，當唱到英文版的《願榮光歸香港》時，遭到多名警察作出警告，及後多名市民圍觀，警察一路在演出者旁「觀察」，Oliver 繼續進行演出，大約半個多小時後，演出者結束表演，三方和平散去。

當時圍觀的市民，紛紛拿起手機拍攝，Oliver被警察包圍的片段當晚在社交網絡瘋傳。

扭耳仔：你是在香港出世嗎？現在還是個學生？

Oliver ： 我出生自香港，我爸爸是中國人，我媽媽是菲律賓人。我擁有香港護照，跟每一個香港人都一樣。

我中學畢業之後，就全職做一個音樂人。我自2017年9月14日開始全職賣唱。自從我參與了一個與本地音樂人合作的企劃《Sing Out》，就開始我街頭表演者的生涯，自今已經兩年，還在進行中。

OLIVER MA 一年前在中環賣唱的片段：

可以形容一下24號當晚發生的事？之前演出時也有試過被警員警告過？

Oliver ： 關於警察，我和其他街頭表演者，實際上已經被警察打擾過無數次。但是我認為在24日當晚，這件事引起國際關注的原因，是因為不指對我，還對廣大的香港市民及世界各地提出了一個問題！

像我這樣無害的街頭表演者，真的如此具威脅性和製造麻煩嗎？以至警察不得不出動一輛載滿五至六名警員的警車，甚至全副武裝的防暴警察，而不只是一兩個。

談回音樂方面，你喜歡什麼音樂？有自己的創作嗎？

Oliver ： 我會放流行音樂在首位，其次是 country 及搖滾歌曲。我本身有寫歌，但我認為在發展期間，翻唱可以為我帶來更多的追隨者，最終會令我處理原創作品時，會做得更好。在早前7月21開始，我一直在拍一些翻唱歌曲的MV。

在你的翻唱MV當中，你會有為LGBT發聲的想法，或是純粹想做回自己的一面？

Oliver ：對呀，我實際上也是LGBTQ +社區的一員，特別是當中的G。

關於我的翻唱MV，作為導演，我不必坐下來思考，最有爭議的是什麼？如何最大化震驚值？相反，我會問自己：這首翻唱歌曲的怎樣製作？我想說一個故事嗎？我是否只想更專注於圖像？或者同時兩方面？

對於近日的事，有和家人進行討論嗎？他們有什麼見解？

Oliver ： 我的家人知道這件事。他們對於這些事不太熱衷，我的祖母特別擔心我，叫我要非常小心。

Oliver 在中環事件後，有轉到旺角繼續賣唱：

你如何看待突然而來的巨大關注？

Oliver ： 對於成名率突然上升，我承認一開始，令我無法招駕......它仍然如此。我在飲食和睡覺都出現了問題，在公共場合露面，會令我感到焦慮。

要解決這些問題，我會嘗試深呼吸，放慢腳步，和我的家人及朋友保持緊密連繫，盡可能正常地生活。