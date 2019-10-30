The End of the F***ing World第二季，Blur結他手再次擔任配樂！

《The End of the F***ing World》第一季由 Blur 結他手 Graham Coxon 擔當配樂及選曲，當中經典歌曲《The End of The World 》的旋律和James最後的獨白，相當刻骨銘心。第二季預告來了，Netflix下星期有得睇。

宣傳曲由Blur結他手，翻唱80年代壞男孩 Billy Idol的經典作《White Wedding Pt 1 》

在釋出的劇照及預告中可見，女主角 Alyssa 穿起婚紗，正「被」籌備一場婚禮。在預告片中播放著80年代英國壞男孩歌手 Billy Idol 作品《 White Wedding Pt 1 》的翻唱版本。Billy Idol 來自punk rock樂隊 Generation X 與 puck rock 精神領袖 Sex Pistols ，屬同時代的產物。及後他以個人名義到美國發展，反叛與壞孩子的形象在當地大紅。

預告當中的翻唱版本，由Britpop天團Blur的結他手 Graham Coxon 主唱 ，他早前已在 Twitter 透露非常有興趣再次為《The End of the F***ing World》擔當配樂人，首發的宣傳曲意昧著他真正的回歸。在下星期第二季到來前，先重溫他為第一季做的原聲大碟。

《The End of the F***ing World》播到末日的一首歌

'The End of the F***ing World', Season 2, with music by @grahamcoxon will be back this November on @Channel4 https://t.co/1nh8W7xe6R — blur (@blurofficial) September 6, 2019

重點來了： James 死了不會再回來嗎？

In some ways, the cleanest, most epic, emo teenage ending is what we have. The End of the F***ing World 導演 Jonathan Entwistle

第一季的結尾，在 James 的獨白之後出現了一聲槍聲，畫面就出工作人員表單和播放歌曲《The End of World》，觀眾一致好評這個結局，當第二季的消息流出，一眾愛好者擔心破壞了這個近年最浪漫最完整的故事。

就 James 的生死，劇集的製作人及導演 Jonathan Entwistle 有這個說法：「在某程度上，我們擁有的最乾淨，最史詩般的emo少年結局...... James 成了 Alyssa 的保護者，然後他意識到，挽救一切的最大本質，就是犧牲。是要離開，與她分手，因為與他交往，她的生活會很糟糕。」大家要有心理準備，不會再看到剛好18歲的James，就如我們要有心理準備，我們會失去這一代的年輕人~ 好好去守護他們吧！中槍少年已成真實！