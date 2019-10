改成二人團後 Battles 更多元化的第四張專輯《Juice B Crypts》

由鐵三角陣容而改組成二人樂團,美國紐約市 math rock / experimental rock 樂團 Battles 睽違四年的全新專輯《 Juice B Crypts 》裡一半器樂曲目、一半歌曲作品,後者帶了各具異稟的客席人聲名單。 除了紐約市 dance-punk 先鋒樂團 Liquid Liquid 主唱 Sal Principato 、 紐約市 R&B 女唱作人 Xenia Rubinos 、 西雅圖另類 hip hip 二人組 Shabazz Palaces 、 art-pop 音樂單位 tUnE-yArDs 外, Battles 竟然還可以在同一曲撮合到現年75歲的前英國前衛搖滾老祖樂團 Yes主唱 Jon Anderson 和風格匪夷所思的臺灣迷幻樂團 落差草原WWWW 在一起,那實在是叫人難以想像到的配搭。

2015年,香港樂迷們都在仍於西九文化區舉行的大型音樂及藝術節《 Clockenflap 》裡,看過美國紐約市 math rock / experimental rock 樂團 Battles 的現場演出,當年他們才出版了樂隊的第三張專輯《 La Di Da Di 》。當晚 Ian Williams 、 John Stanier 及 Dave Konopka 的鐵三角硬橋硬馬演出果然精采絕倫,但那時大家都沒有意料到,這是我們最後一次看到三人陣容的 Battles 。

2019年的 Battles:John Stanier 和 Ian Williams (圖片提供: Warp Records )

去年, Dave Konopka 已不張揚地告辭。所以在這個10月面世的第四張專輯《 Juice B Crypts 》裡, Battles 已改組成餘下結他手兼鍵琴手 Ian Williams 和鼓手 John Stanier 的二人樂隊姿態。

別忘記,當 Battles 在2007年發表首張專輯《 Mirrored 》時他們本是一行四人的樂隊,陣中還有主唱 Tyondai Braxton ( avant-garde 作曲家 Anthony Braxton 之子) ,直到2010年 Battles 才改組成三人樂隊並灌錄了在2011年發行的第二張專輯《 Gloss Drop 》。也是說,在多年來我們就是看著 Battles 由四人樂隊變成三人樂隊再變成二人樂隊。

出道12年,原來《 Juice B Crypts 》才是 Battles 首次在紐約市創作與灌錄的專輯(過去的專輯都是在羅德島州波塔基特錄製) ,以吸納這個大都會城市的節奏。改組成二人樂團後,在《 Juice B Crypts 》裡也發生了若干的改變、跟昔日有所不一樣之處。

比如 Battles 以往的專輯都是由 Dave Konopka 包辦美指,他離隊後現由 Andrew Kuo 操刀美術設計與 3-D 圖像。從聲音上而言,今次 Ian Williams 乃毋庸置疑祭出更多的 glitch 電音製作元素;前作《 La Di Da Di 》是他們的器樂專輯,而今次則帶來不少人聲曲目。

那就像《 Gloss Drop 》時他們找來英國 electro-pop 先鋒 Gary Numan 、 Blonde Redhead 的 Kazu Makino 、 大阪樂團 Boredoms 的 Yamantaka Eye 、 Matias Aguayo 等多位客席歌手獻聲般,作為一半器樂、一半人聲曲目的《 Juice B Crypts 》,其各具異稟的客席嘉賓名單也成為談論焦點,令到專輯的風格更多元化。

最先釋出的《 Titanium 2 Step 》交由紐約市傳奇性 dance-punk 先鋒樂團 Liquid Liquid 主唱 Sal Principato 演繹已夠先聲奪人,在 John Stanier 巨大的鼓擊下帶出這首霸氣十足的電氣 punk-funk 歌曲。

緊接色彩班爛電幻搖滾器樂曲目《 A Loop So Nice... 》而來的《 They Played It Twice 》,是由紐約市 R&B 才女唱作人 Xenia Rubinos 主唱,在她的懾人的 soulful 嗓音下,那就好比一首綻放出 Battles 式 math rock 張力的 breakbeat 舞曲。

由 Sub Pop 廠牌旗下西雅圖另類 hip hip 二人組 Shabazz Palaces 演繹的《 IZM 》,也一如對方的迷幻 hip hop 風格但有著電音肌理與真鼓鼓擊。跟獨立名廠 4AD 旗下 art-pop 音樂單位 tUnE-yArDs ( Merrill Garbus 化身)合作的 《 The Last Supper On Shasta 》二部曲, Pt.1 有著一貫 tUnE-yArDs 的光怪陸離 art-pop 元素, Pt. 2 則彰顯出樂隊的扣人心弦演奏,但下半部分卻又變成鋼琴獨奏來。

最意想不到,是《 Sugar Foot 》裡 Battles 竟然可以撮合兩個從音樂路線到年資都完全風馬牛不相及的單位一同為他們客串,那分別是現年75歲的前英國前衛搖滾老祖樂團 Yes主唱、今年春天才出版過全新個人專輯《 1000 Hands: Chapter One 》的 Jon Anderson ,以及今年3月曾來港舉行《盤》香港站巡演、風格匪夷所思的臺灣迷幻樂團 落差草原WWWW ,那實在是叫人難以想像到的配搭。這首由國語獨白帶出的art rock 曲目也來得充滿實驗色彩,除了唸出中文歌詞的人聲外我不太肯定 落差草原WWWW 還負責了幾多音樂部分,但 Jon Anderson 的簽名式金嗓子一聽便可確認了。

《 Juice B Crypts 》內仍有一半器樂曲目,所以最新主打歌,也輪到電氣 instrumental rock / math rock 作品《 Fort Greene Park 》,即使現在 Battles 只有二人,但仍不失他們以往的功架。