My Chemical Romance 回歸！ 12月尾洛杉磯開唱，重組始於BBQ！

emo kids 召集！休團7年，My Chemical Romance 在昨晚宣布重組，並於12月20日在洛杉磯開show。 最近，主音 Gerard Way 創作的漫畫《 The Umbrella Academy》改編成 Netflix 劇集，他亮相首映時的造型，受到樂迷「關注」，究竟進化成「Jack Black」的Gerard下個月，可唔可以變返成emo仔？

在 My Chemical Romance (MCR) 公布重組前，他們開啟了Instagram賬號，在 ig story 上載一系列符號作倒數：

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近年專注於寫作及漫畫創作的 MCR 主音 Gerard Way 早前亮相其漫畫作品《The Umbrella Academy》的劇集首映禮時，大家已經非常關注 MCR 的近況。

跟據外媒報道，MCR 成員每年都會有燒烤聚會，討論樂隊重組的可能性。之前美國歌手 Joe Jonas 在電台訪問透露，他曾在紐約巧遇 MCR 在他附近排練，但 MCR 結他手 Frank Iero 一度否認這個說法。在2019年萬聖節晚上， My Chemical Romance 終於公布他們重組。

現年42歲的MCR主音Gerard Way，已轉營成為作家及漫畫編劇，外型亦不再是一位 emo kid！ (圖片來源：維基百科)

MCR 重組音樂會將於 12月20日，在洛杉磯的 Shrine expo hall 進行演出，他們亦以經典專輯《 Like Phantoms Forever 》的名字作為音樂會的口號，門票將於11月1日開售，世界各地的 emo kids 要到LA朝聖了！

全世界的 emo kid 都望著這個倒數時鐘！ ( 圖片來源：axs網站截圖 )

My Chemical Romance 上年在官方 Youtube 頻道上載整場《The Black Parade Is Dead! 》 音樂會的現場紀錄：