【Clockenflap2019】因「許多未知因素」宣布取消：感到痛心。

一年一度的香港音樂節 Clockenflap，在大環境趨勢下也要加入「取消行列」！在最新公布的聲明中，Clockenflap 主辦單位 Magnetic Asia 指「因近日情況變化及未知因素，Clockenflap 2019 將會取消」。其實在過去多月香港發生的警民衝突、多區有催淚煙及混亂、交通工具停駛等，都令不少樂迷擔心在中環海濱舉行的音樂節如何能順利舉行，在最近 Clockenflap Facebook 專頁中，樂迷的留言都是抒發這些擔憂。

不少樂迷表示感到失望

+ 4 + 3 + 2

Clockenflap大會聲明如下：

「由於近日的情況變化，為接下來數週帶來許多未知因素，Clockenflap 2019將會取消。

直至本週為止，我們依然努力策劃本年度的音樂節。不幸地，現時的情況並不可能繼續進行。

首先，各位已經購買本年度音樂節門票的觀眾，我們將會以你透過官方售票渠道，購買門票時的價格，作出全費退款。

相關詳情將會直接發送至購買門票的觀眾。退款將於4星期內完成。

Magnetic Asia每一位成員都對於需要取消Clockenflap 2019這個決定感到痛心，但我們依然深信可以以積極的方式將大家凝聚在一起，

並將繼續通過音樂和藝術的力量作正面的影響。」