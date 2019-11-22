「生命生命這好家伙」生命麵包 歷年廣告都要有首歌

曾經是O Camp的惡夢，今日仍伴著大學生面對另一個惡夢。從少都識唱「生命生命這好家伙」生命麵包這首廣告歌，歷年以來每次都堅持要整首新廣告歌，雖然充滿防腐劑，對生命的熱愛是永不腐化。

會生命麵包廣告歌最知名的就是1995年的版本，引用了林子祥1988年的作品《 生命之曲 》「生命生命這好家伙，何時我也說它不錯」，這首歌由傳奇填詞家及廣告人 林振強 填詞 (近期大家都翻看他對阿叻的評論文章)，這位已故的大師善於描寫生命的美好，就如寫給陳奕迅的《每一個明天》「 天佑我的愛人 有她不再覺得生命無奈 敢愛 」，他的作品永遠都會給予聽眾，對前路的希望，相信愛的力量。當年生命麵包選用了《生命之曲》作廣告歌，深入民心的程度，甚至以為是為嘉頓度身訂做的主題曲，成為大眾的童年回憶。(希望你沒有O Camp生命麵包的回憶！)

1995年 生命麵包廣告「投入生命迎接每一天」

1986年 生命麵包廣告「嘉頓每日帶俾你新生命」

嘉頓生命麵包有雙倍維他命 新鮮好食 生命麵包 1986年廣告歌

60年代香港的社會物資還未豐盛的時候，生命麵包作為平民維生的糧食，生產商因此在內入了維他命等營養物質，商品標榜著健康和成長。(當然入面都有防腐劑，但以當時平民存放食物的科技非常落後，這是必需的。)

生命麵包曾被英治時的香港政府用於救災物品，生命麵包確實有拯救過無數生命！

1987年 生命麵包廣告「嘉頓生命麵包伴著你成長」

成長中有歡欣有希望有嘗試 生命麵包 1987年廣告歌

小朋友好想夠高坐過山車，他每日吃麵包希望快些增高，但今時今日香港的小朋友，願望最少都有五個，生命麵包的營養是否都要提升？

1988 生命麵包廣告「蔣志光扮林子祥唱廣告歌」

隨時隨地嘅 輕輕鬆鬆嘅 溫溫馨馨嘅 嘉頓廣告歌 1988年

廣告歌以林子祥的唱腔演譯，但沒有找到本尊參與，是製作費的問題？最後由《相逢何必曾相識》的蔣志光獻聲，這年的廣告定位在維繫家庭的關係，外藍內黃的生命麵包，是否每個家庭的縮影？

1990年生命麵包「嘉頓麵包 包包好食」

包包包包包包包 嘉頓麵包 1990年廣告歌

「包包」和「包包」這兩個詞語，只有說廣東話才明白當中的分別，「包包好食」這句「食字」的標語，正是香港人語帶相關的創作精髓。

生命麵命 2005年廣告 扮麥兜大包整多兩籠

麵包天天出爐，麵包天天出爐，Garden Bread 生命麵包 2005年廣告歌

當年動畫電影《麥兜的故事》大熱，廣告引用了戲的《大包整多兩籠》的旋律，即是原作德國著名作曲家舒曼的鋼琴套曲《童年情景》，製作這首由小朋友hea唱的廣告歌。

生命麵包2008年廣告 春青跳起yeah

My life my love 生命總有你 生命麵包 2008年廣告歌

青春熱血的樂隊版本廣告歌，廣告出現BBQ燒麵包的情節，是中學小學雞的共同回憶。

組合SWING的《麵包生命》 你的創造力有多強，你的生命力有多強？

由兩位幕後創作人 Eric Kwok 及 Jerald 組成的Swing，於2009年重組第二主打《麵包生命》，由黃偉文填寫的歌詞，講述麵包的可塑性，平凡但可延命，你的創造力有多強，你的生命力就有多強。你之前也想像不到，生命麵包今日成為了抗爭食品？