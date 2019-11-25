粉紅A睽違13年回歸專輯《為藝術犧牲》與香港人同行

大約在四年前重新投入創作狀態，經過2017年為《 Clockenflap 》帶來復出公演，香港傳奇性獨立樂團 粉紅A 睽違13年的全新專輯《為藝術犧牲》就在這場逆權抗爭運動處於水深火熱那星期面世。所聽到仍是我們熟悉的粉紅A——介乎 synth-pop 、 post-punk 及 indie-pop 之間的獨立流行樂曲風，精警的語帶相關廣東歌歌詞，永遠青春與本土的情懷；在音樂上他們已顯得更優秀精良，來得揮灑自如，自信又銷魂，暢快的曲風下亦用上更多結他作主導。即使歌曲並非寫於這幾個月間，但有好幾首作品卻能夠寫照到當下香港人的心情，粉紅A就彷彿帶來了一張「與香港人同行」的專輯。

11月中旬那個星期，大家都處於「好嬲」到一個點的悲憤心情。而在那星期，香港獨立樂團 粉紅A 仍按照他們的原定計劃，如期在11月14日發行樂隊睽違13年、叫樂迷引頸以待的全新專輯《為藝術犧牲》。在亂世出碟，事情卻沒有怎樣的違和感。畢竟聽過 粉紅A 這張回歸專輯的朋友，都不約而同地表示感到聊以慰藉，具有治癒的作用，聽到眼濕濕，也證明大家仍好需要音樂。在此時此刻，粉紅A就彷彿帶來了一張「與香港人同行」的專輯。

粉紅A：許日元( Hayden )、劉岳靈( Rodney )、許行一( Yvette )和黃淳業( Tim ) 。(攝影： Gail )

要知道，粉紅A 在《為藝術犧牲》裡的歌曲並非創作於這幾個月間，寫歌時並非試圖回應這場運動，然而當中作品卻能夠寫照到當下香港人的心情，畢竟他們筆下的本土情懷、所道出香港的變化，從來都是如此貼地。就正如他們之前上次出版唱片已是2003年的事，但他們的歌曲卻得以在網絡音樂年代隔空傳承至2010年世代的樂迷，得到年輕一代的共鳴，寫出大家的心聲，那就是因為他們骨子裡的本土意識。

再說一次粉紅A的典故：我認識由 Hayden 、 Rodney 、 Yvette 和 Tim所組成的粉紅A已是上世紀90年代末的事，他們只曾於2001年至2006年間出版過《粉紅A》、《潮濕》和《她來了》三張專輯；而由於 Tim 在大多數時候都身處海外，而令粉紅A長期「三缺一」，所以堅持四位一體的他們亦罕有作現場演出，從而令粉紅A添上相當的神秘感。銷聲匿跡多時，因為香港大型音樂及藝術節《 Clockenflap 》誠邀粉紅A重出江湖，而驅使他們有再合體演出的原動力，於是粉紅A就在2017年11月18日為《 Clockenflap 2017》在FWD Stage舉行了樂團的復出公演，而成為本地獨立音樂圈的一時佳話，到底大家從沒有想過的粉紅A會有重現的一天。

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在2003年出版過前作專輯《她來了》後，粉紅A 便沉寂了很多年，但他們強調樂隊從沒有解散過，而他們的合作關係也從沒有休止，只是有一段時間，他們創作進度極其緩慢，接近不事生產。直到2015年間，粉紅A 才重新投入創作狀態，也是他們為《 Clockenflap 2017》復出之前兩年。既然本已蠢蠢欲動，《 Clockenflap 》的邀請正發揮了推波助瀾的作用；也是經過了在《 Clockenflap 》的復出公演，也對樂團灌錄第四張專輯的計劃打了一支強心針。

粉紅A的第四張專輯《為藝術犧牲》貫徹他們的本土情懷，如在歌詞內頁上便可看到很有親切感的天台「魚骨天線」。

作為相隔足足13年來的回歸專輯，在《為藝術犧牲》裡所聽到仍是我們熟悉的粉紅A——介乎 synth-pop 、 post-punk 及 indie-pop 之間的獨立流行樂曲風，精警的語帶相關廣東歌歌詞，永遠青春的情懷。但毋庸置疑在音樂上他們已來得更優秀精良，來得揮灑自如，自信又銷魂，暢快的曲風下亦用上更多結他作主導。

《為藝術犧牲》在逆權抗爭運動處於水深火熱下的環境面世，而之前從裡專輯按序釋出的先行單曲，也巧合跟我城的狀況進程息息相關。最早在去年5月發表的鏗鏘 jangle-pop 曲目《如平常渡過每天》，描寫在平淡日子下的校園生活激情，相當青春無敵；今年3月帶來的《大地回春》，正是曲如其名地如沐春風的美好 twee-pop 聲音，而又有點他們的曖昧感覺(現作為專輯開場曲也儼如標誌著粉紅A回歸的意義)。兩首風花雪月的歌曲在那時仍覺無傷大雅，因為香港人仍在被溫水煮蛙，尚未懂得出來反抗。

由大剌剌結他 riff 前奏帶出的《香港香港》，是粉紅A擅長的本土情懷歌曲，所寫的香港變遷背後，也把香港人比喻為在維港上沒泊岸的一條船：「我會說 / 香港 / 還未到對岸 / 隨時受到踫撞 / 你我要抵抗」。此曲在6.4發佈，五日之後便是6.9百萬人的反送中惡法大遊行。

到了9月底發表的《若世界在明日結束》，這首有著synth-pop 底蘊的中板 indie-pop 叫我聯想到 New Order 那種歐陸溫婉小品，主題是叫我們在世界末日前出來放縱一番，然而在當下聽來那便儼如呼籲大家出來抗爭：「可否今次 放棄上班 / 可否今次 與我去玩 / 可否今次 你要放膽 / 可否今次 只得今次」/「曾話過 別要隨便退縮 / 這裏就只得我哋 / 遇見到你是最高興的結尾」。

別來無恙的粉紅A，要寫舊香港情懷，有《晚飯後》在真摯的情感下回憶昔日晚飯後看看電視的平淡可愛生活；要曖昧情色，《最好的姿勢》單看歌名已經好咸濕。也有不一樣粉紅A，如〈蒼蠅的心情〉在哲理性主題與 post-punk 曲風下，他們從未如此張力十足與緊湊霸氣。

《你有無試過》是專輯發表後最多人談論的一曲，輕盈的 synth-pop 電音樂韻，讓 Hayden 苦口婆心地問道大家有無試過突然而來的哀傷、迷失了方向、懷疑自己的性向、想離開家鄉，但唱到：「你有無試過 / 對人舉起你的手槍 / 有無試過 / 解構過真相 / 你有無試過 / 向人伸出你的手掌 / 首先你要放低你的手槍」，那簡直是為這場抗爭而寫般，絕對發人深省的一曲。