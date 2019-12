It Must Have Been Love - Roxette 女主音去世 終年 61 歲

80 年代著名瑞典 pop rock 樂隊 Roxette 女主音 Marie Fredriksson 與腦瘤作長期鬥爭 17 年後去世,享年 61 歲。

瑞典報紙《 Expressen 》證實了她的死訊,她的家人也發表了聲明:「我們不得不非常遺憾地宣布,我們最偉大、最受愛戴之一的歌手 Marie Fredriksson 離世。」聲明指出 Marie 死於與「先前疾病」有關的併發症。Marie 過去被診斷出患有腦瘤( brain tumor )。

Roxette 在 80 年代與 90 年代初紅極一時,有多首為人熟悉的歌曲令人啷啷上口,如《 Listen To Your Heart 》和 1987 年推出的單曲《 It Must Have Been Love 》成全球皆曉的名曲。Roxette 在 1990 年時為著名愛情電影《風月俏佳人》( Pretty Woman )從新錄製歌曲和拍 MV,就是現在可以在 YouTube 看到的經典了。

Marie 於 2002 年首次被診斷出患有腦腫瘤,接受治療卻使她的一隻眼睛失明,聽力減弱。她曾於 2009 年回歸舞台,與 Roxette 進行了全球復出巡迴演出,最終在 2016 年還是要退下來了。Marie 當時說:「這真是令人驚奇的 30 年!當我回顧 Roxette 的世界巡迴演出時,我只感受到喜悅和幸福。這些年來我們所有的表演將永遠成為我一生最重要的回憶。」

Marie 離世遺下丈夫 Mikael Bolyos 和他們的兩個孩子,女兒 Inez Josefin 和兒子 Oscar。