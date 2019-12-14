【補償突發取消】日本樂隊 DYGL 自資下年2月來港 免費回饋樂迷

有時巡演安排未必是樂隊全權決定，日本indie-pop 名團 DYGL 知道演出要取消時，一直關心香港與樂迷的狀況，並於今日他們公布會自資下年2月再來港，作一場非商業的免費演出，仲會同台灣樂隊 Manic Sheep 一起共演。

日本樂隊 DYGL 今早於facebook以英文公布自資來港演出。(圖片來源：Facebook)

最近很多表演單位因為「安全」問題，取消來港演出，往往演出取消不止是樂迷的損失，亦會為場地及籌劃者，帶來大量行政及器材租借的成本，就算演出沒有進行，負擔最終會落在活動搞手之上，亦會破壞音樂圈之間，最重視的「承諾」和「尊重」。

曾於 Hidden Agenda 年代來港的 DYGL ，得知香港場要取消時，他們正在英國進行巡演，DYGL 主音 秋山信樹 亦在 Twitter 一直關注香港的狀況，樂隊成員亦未曾想像過香港站會取消。在巡演期間，樂隊主動與場地 TTN 聯落，決定自資再來香港，以非商業活動形式進行演出，同時也會帶領共演樂隊台灣的 Manic Sheep 再度前往香港演出。

Manic Sheep - No More Anger ：瞪鞋狂噪綿羊

DYGL 這次的「良心」行動，與他們爽快直率的音樂風格非常相襯。DYGL還未成為大團，他們仍不顧一切燃燒著金錢和熱血，給予香港樂迷這份「尊重」。希望大家也會去支持他們的演出！

演出詳情：

《 DYGL + Manic Sheep 聯合公演【香港站】》

2020年2月20日

地點：This Town Needs