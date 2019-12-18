Hidden Agenda清場2年 譚文豪促成工廈政策小組 工聯會拍片夾band

2017年5月7日入境處聯同警方到 Hidden Agenda 拘捕外國樂隊 TTNG ，引發社會就工廈不容 Live House 生存的討論，無論牌照申請及消防條列方面都設重重關卡。 HA事發後，公民黨立法會議員譚文豪一直與場主跟進事件，在HA進行消防通道的實測，及在內會動議成立工廈小組委員會。 近日，「活化工廈2.0」的方案推出後，立法會亦正式成立工廈政策小組。工廈問題再次得到關注，連工聯會也會開始拍片夾band講藝術~

了解 Hidden Agenda 四代牌照事件始末

重溫扭耳仔從事發開始的報導：

入境處放蛇 與警方圖以黑工罪名 通宵扣查Hidden Agenda負責人

入境處要求外國樂隊簽「生死狀」禁演出 HA取消私人交流聚會

譚文豪斥政府屢針對Hidden Agenda 圖消滅工廈音樂生態

【工廈原罪】Hidden Agenda 發聲明： 到底我哋仲可以點？

樂迷自發製FB頭像框 表達需要HA訢求

[Hidden Agenda] The unattainable entertainment licence

事件觸發點在於2017年5月7日，音樂表演場地 Hidden Agenda (HA)舉辦的英國樂隊TTNG（This Town Needs Guns）音樂會上，放蛇並拘捕4名樂隊成員及HA負責人許仲和。入境處職員當晚亦嘗試進入場地後台，行動引起在場人士混亂，九龍東立法會議員譚文豪到場了解事況。

入境處在行動當晚，亦有聯會警方進入拘捕行動，將場地職員及樂隊帶走。

入境處職員嘗試進入HA後台，期間與在場人士發生衝突。

事發後 Hidden Agenda 與議員譚文豪於場地進行「火警排練」

事件發生後引起 Live House 娛樂牌照及消防牌照的討論，場地 HA 與議員譚文豪為了釐清大眾對場地安全的疑惑，在事發後兩個月於 Hidden Agena進行一場為數250觀眾，進行獨立樂隊與樂迷火警大演集，當晚樂隊 觸執毛、My Little Airport、Sexy Hammer 以不同形式參與，希望用實際的行動及影片，向政府表示Hidden Agenda符合火警安全需求。

星期日 Hidden Agenda 召集獨立樂隊與樂迷火警大演集

【Hidden Agenda】阿和稱不在場地搞show？考慮8月變公共空間确定？

2年多後 立法會正式成立工廈政策小組

昨日譚文豪於facebook宣布工廈政策小組正式成立，他亦當選為小組的主席。基於譚文豪的立法會任期剩下9個月，他希望業界及當區區議員要盡快了解及發表意見，支援工廈文創產業發展。

活化工廈2.0 工聯會亦拍片夾band，呼籲政府不要摧毀社區本來生態。

工聯會榮譽主席 陳婉嫻 化身「band友」去工廈打鼓。(圖片來源： 為打工仔女發聲工聯網台)

政府公布「活化工廈2.0」方案後，最近工聯會亦加入「討論」，亦在自家網台推出「青年人節目」，首集他們進入工廈band房與「藝術」愛好者接觸，更請來工聯會榮譽主席 陳婉嫻落場打鼓。陳婉嫻與從事「藝術」行業的「青年人」進行討論，他們多次提到要參考台灣的藝術園區進行工廈發展，以及政府不能以地產為先，破壞社區本來的生態及經濟活動。