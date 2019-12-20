【YouTube樂壇】 Radiohead 將全部專輯上載 YouTube 任聽

YouTube 是全球最多人用來收聽音樂的數碼媒介，最近他們亦推出收費服務，可以無廣告及離線睇片聽歌。 YouTube 將成為樂壇的主流，Billboard 榜單亦開始加入點擊數字的考量，音樂單位都紛紛授權給 YouTube 使用歌曲，連 Radiohead 亦參與其中。

2日前Radiohead將全部專輯、EP、demo上載至官方YouTube頻道。(圖片來源：YouTube)

YouTube 新推出的月費計劃「Youtube Premium」，除了無廣告觀看影片及可下載觀看，同時可使用「YouTube Music」服務，可以無廣告收聽網站上的任何音樂短片及會員專屬的音樂內容，更有由「YouTube Music」音樂紀錄片，但當網站正式進入收費時代，部份製作二創音樂影片的用家表示，YouTube 亦開始收緊管制，將未經授權的音樂短片下架。

收費時代的到來，同時會影響網站內的二創生態，往日多個視頻網站亦有出現過這些狀態，YouTube 將不會是視頻創作者最自由的公海。

Radiohead 連早期青澀時期的單曲亦有上載：

Radiohead 主音 Thom Yorke 亦曾經批評過 Spotify 嚴重剝削音樂人的收益，影樂音樂圈生態，他亦曾將所有個人作品從 Spotify 下架 (不包括 Radiohead 的作品 ，但之後亦有重新上架)。Radiohead 一向是網絡的反叛者，包括2007年樂迷可自行定價付費購買整張《In Rainbows》專輯的歌曲(亦可不付費下載)；一夜之間清空 facebook專頁的所有內容 (但隨即開了IG賬號)；被黑客盜取《OK Computer》時期長達18小時未公開的曲目及demo，黑客並向 Radiohead 勒索 15 萬美元，樂隊則在 Bandcamp 網站全數釋出歌曲，樂迷可以在期間限定18日內，以18英鎊購入所有歌曲。

除了 Radiohead 外，多隊天團如 Coldplay 、My Chemical Romance、Linkin Park、Green Day 數之不盡的各類型樂隊，近年都開始將歌曲全數上載至 YouTube ，這是一個樂壇模式的重大轉變，在完全開放的音樂模式下，唱片成為了週邊商品，音樂單位依靠點擊、商告收益、演出的時代，早已降臨。

最後預祝大家聖誕快樂：