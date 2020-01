憑《 Joker 》奪獎 - 冰島 Hildur Guðnadóttir 的弦樂世界

《 Joker 》在今屆的金球獎( Golden Globes )報捷,先有男主角 Joaquin Phoenix 奪劇情組電影的最佳男主角,另一為《 Joker 》電影的無名英雄,就是憑這電影奪得最佳配樂的冰島女作曲家 Hildur Guðnadóttir。

Hildur 是一位受過專業古典大提琴訓練的樂手,2006 以「 Lost In Hildurness 」的別名推出了一張 ambient / experimental 的專輯,她利用不同的弦樂器 —— 除了大提琴還有 gamba、khuur、zither 等等去營造出一個暗黑的環境氛圍。

Hildur Guðnadóttir 在為今集人人津津樂道的《 Joker 》做配樂前,其實在 2018 年的電影《抹大拉的馬利亞》( Mary Magdalene )和 Jóhann Jóhannsson 合作主理配樂,電影也是有 Joaquin Phoenix 擔正呢。電影的配樂很有在大教堂聽到的 Gregorian Chant 的感覺!

Hildur 和 Jóhann Jóhannsson 也早在 2006 年合作過,為 Jóhann 的專輯《 Touch 》當中的歌曲《 Tu Non Mi Perderai Mai 》拉大提琴。

Hildur Guðnadóttir 其實和不少音樂人合作過,如 múm 的專輯《 Go Go Smear the Poison Ivy 》、《 Sing Along to Songs You Don’t Know 》、《 Smilewound 》中演奏、Throbbing Gristle 在倫敦、奧地利的現場演出中也有份作編曲等。還有 The Knife、Sunn O))) 的作品也有參與製作,是一位你未必聽過,但在北歐音樂界已是非常有名的音樂人。

還有呢,在第一集的《 Sicario 》,Hildur 是有其中一首 solo 大提琴的作品;續集《 Sicario: Day of the Soldado 》的配樂更是 Hildur 主理,不知是不是 Jóhann Jóhannsson 力薦呢?

也其實,大家都有看過覺得很好看的 HBO miniseries《 Chernobyl 》也是 Hildur 的力作,更為她奪得了艾美獎呢。

好,最後都是再和大家聽一聽《 Joker 》的 Theme title 樂章吧。