Clave - Indika ：一個人的孤獨 反而更輕鬆

繼續是搶耳音樂廠牌學員的介紹，復古的氣氛 neo -soul 風格樂隊 Clave ，帶著日本昭和時期的霓虹感覺，新作《Indika》是一種孤獨同樣落得輕鬆的藍色。

Clave 新作《Indika》暫時只能在串流平台中收聽，MV會在不久將來將會上載至YouTube：

《indika》是指indigo這種靛藍色嗎？在 google 翻譯指這是馬耳他文，有指示的意思，這首歌的創你作概念？

Clave ： 其實我們每首作品，都會留返些空間給聽眾自己感受，我們覺得會明的人，就會明白的！《Indika》其實是我們幾個成員，自己拼湊出來的字，但剛好我們都覺得靛藍色好適合《Indika》這首歌，所以我們 CD封面，都選擇了這種色調去做。

而這首歌的創作理念，主要是想講一個人的時候會有的感受，可能會覺得好孤獨，但又不是一件不好的事，反正係好輕鬆，會享受自己一個的。

怎樣形容你們的風格？《Indika》中你們的創作流程是怎樣？

Clave：我們主要玩的音樂類型都是 neo-soul ，但其實每一首歌嘅風格都會有啲唔同，因為我們都不想局限於某一種風格。

而今次《Indika》呢首歌，我們不想用好複雜的編曲方式去做，主要是因為想直接，給大家感受到輕鬆同簡單的感覺。我們創作主要係由鍵琴手Elle作曲，之後再由不同的成員一齊編曲。《Indika》這首歌比較係 jam 出來的，Elle 同Bass手 Anson 及結他手 Larry，做了一個feel出來先，歌詞就由 Vivienne 負責，以大家想好的Vibe去填寫。

《Indika》的MV正在製作中？可以預告會是一個什麼形式的視覺創作？

Clave ： 我正為這首歌製作一個MV，主要都係以營造氣氛為主。同編曲一樣都不會太過複雜，想給睇MV及聽歌的人，可以慢慢去感受《Indika》的vibe。