繼台灣站及其他亞洲站公布後,香港站遲遲無消息,今日香港樂迷終於放心了!繼年中來港幫 Ed Sheeran 暖場,ONE OK ROCK第五次襲港!

重溫上一次 ONE OK ROCK 來港與扭耳仔的影像專訪:

【ONE OK ROCK獨立問】本地獨立樂隊問OOR!仲作唔作日文歌?

ONE OK ROCK 將於5月22日在香港亞洲國際博覽館開唱,他們以稱霸世界為目標,今次的亞洲巡迴更在台灣創下紀錄,連開三場台北小巨蛋,打破日本藝人在連續演出的場次數量。之前在香港的專場,都座無虛席(基本上沒有人會坐低),全場齊心跟著音樂擺動,筆者當時在人海之中,幻想這個畫面,何時才能在本地樂隊中出現? ONE OK ROCK 現場的感染力,絕對是世界頂級。(筆者非忠粉)