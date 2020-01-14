The Hertz - 末日快車 97km/h：用時速97公里 回顧已變街景

搶耳音樂廠牌學員 The Hertz 用97km時速去回顧這半年來的感受。

你們會怎樣形容The Hertz的風格？

這個問題都困擾了我們好久，如果有一種風格叫做認真地搞笑，那我們就是這種！

我想我們算是 indie pop？不過我們做出來的作品，其實都是我們喜歡，代表著我們，所以好希望我們給大家聽到的，不是一種特定風格，而是擁有 The Hertz 獨特個性的聲音。

《末日快車》的創作概念？

Bass手Ray ：「我每日搭巴士返工都會經過呢到，本應好熟悉，但依家我嘅感覺係越嚟越陌生。」

當時只是交出一個好 rough 的 demo給大家，但已經有一種強烈感覺同畫面浮現。做好demo後，主音Herman覺得副歌旋律，應該要簡單得來，用假音音域突出歌曲嘅無力感，而負責填詞部分的鍵琴手Him ，亦令首歌，添加了一種講不出口的壓抑感，這個大概就是我們五個人，過去半年來，自己對這個地方的感受。

當然還有其他部分，例如Marco所定的節拍，令歌曲有一直前進的感覺、最後結他手Ricky的一段guitar solo，亦令首歌更昇華。

MV中用上電車的畫面，但歌曲的副題卻是97km/h，為何有這個用意？ 97是一個年份嗎？

The Hertz ： 對我們來說，諗一首歌的名永遠都比寫一首歌難，我們諗名真係好差，包括這首我們都諗了好久，而且因為我們每首歌都會有中英文名，令我們用咗更久時間去構思。

最後為何會用 97km/h 這個作為它的英文名（或別名），是因為我們發現用這個速度在高速公路，駕著車去聽這首歌好啱feel，特別係最後的guitar solo位；另外這首歌的bpm是97，同時我地發現97這個數字，亦可以代表到一個年份。至於選擇在電車上拍攝的原因，叮叮（電車）是香港已經有超過一百年歷史，而對我們黎講，它是其中一樣最具代表性的香港歷史產物，亦代表著香港這個地方。