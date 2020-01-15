Billie Eilish 演唱全新一集 007占士邦《生死有時》主題曲

由 Daniel Craig 主演的占士邦系列，第一集《皇家賭場》上映時，Billie Eilish 當時只得四歲......13年後，51歲的Daniel最後一次擔當007，Billie 剛剛成年，就要為這年代的傳奇作完美的閉幕。

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

Daniel Craig 主演的占士邦系列電影，在選角公布時，大家都不看好他的表現。有別於以往的占士邦完美男人的形象，這一代的007，由最初自大自我中心，性格惹人討厭，但隨著經歷而變得成熟，有血有肉的設定，最後大獲好評。

占士邦電影是英國人的驕傲，就像中華的孫悟空，他是最強的男人，民族尊嚴的象徵。占士邦電影的主題，當然要找來自英國的聲音，2006年《Casino Royale》Chris Cornell 的《You Know My Name》、2012年《Skyfall》由 Adele演唱的同名單曲、2015年《Spectre》由Sam Smith演唱的《Writing's on the Wall》(曾經找來Radiohead製作同名主題曲，但電影公司最後沒有採用)，部份主題曲更成為當年樂壇的年度歌曲，007主題曲的影響力，就像是時代給你的勳章加冕。

Billiie Eilish 身為一個美國少女，接下這個來自英國「軍情六處」的任務，這些年她的氣勢真的無人能及。

將於四月上映的最新一集007電影《No Time to Die》，整個班底都令人非常期待，由大師 Hans Zimmer 主理配樂，《La La Land》的攝影 Linus Sandgren，更有打造喜劇《Fleabag》的英國知性女神 Linus Sandgren 參與編劇，女主角是在電玩遊戲《Death Stranding》及電影《 Blue Is the Warmest Colour 》出現的 Léa Seydoux ，還有《Mr Robot》的 Rami Malek 入魔做奸角。2020年真是一個令人生存意欲大增的年份！