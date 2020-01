Georgia：電音、舞池、流行曲與鼓手之間的冒險樂園

她是《 BBC Sound of 2020 》的入圍名字,父親是英國 electronica 名團 Leftfield 成員 Neil Barnes。倫敦電音唱作人 Georgia 戒酒戒煙茹素後創作的第二張專輯《 Seeking Thrills 》,祭出師承自 Chicago house 與 Detroit techno 薰陶而來的 synth-pop 歌曲。而被《 BBC Sound 》形容為「 One-woman dance machine 」的她,其一人現場演出以邊打鼓邊唱歌見稱。

怎樣介紹 Georgia 這個《 BBC Sound of 2020 》入圍名單上的名字好呢?只說她是唱作歌手、電音製作人、多元樂手,那當然還不足夠吧。好,再多說一點:全名 Georgia Rose Harriet Barnes 的她是「音樂人二代」,父親是英國 electronica 名團 Leftfield 成員 Neil Barnes;在以個人音樂藝人發展之前, Georgia 是 session 鼓手出身,而現在她的一人現場演出,亦以用上 live drums 見稱。

在《 BBC Sound 》的簡介上,就稱她為「 One-woman dance machine 」,其電音流行曲都是師承自80年代中後期爆發的 Chicago house 與 Detroit techno 運動薰陶而來。(註:《 BBC Sound of 2020 》的得主是英國騷靈爵士女唱作人 Celeste )

全名 Georgia Rose Harriet Barnes 的倫敦電音唱作人 Georgia (圖片提供: Domino Recording Co. )

生於1990年的 Georgia 到下個月便要踏入30歲(首批展開三字頭的「九十後」),縱使能夠入選《 BBC Sound of 2020 》,但她並不是新晉音樂人,反之她在2015年已出版過首張同名專輯《 Georgia 》。蟄伏多年,她才在2019年人氣急升——單曲《 About Work the Dancefloor 》在 Radio 1 熱播、於《 Glastonbury 2019 》的 Park Stage 帶來驚豔演出,為她吸納了新一批的樂迷。 Georgia 的第二張專輯《 Seeking Thrills 》已剛在這個2020年1月面世。

去年叫我重新對 Georgia 注目,就是她的一人現場演出。作為電音唱作人,她的現場演出並不是帶著 laptop 上台玩 Ableton Live 那種,而是以 electronic drum kit 配以硬件 synth 上陣,看她邊唱邊打鼓的演出,的確很吸睛。

沒錯,其父 Neil Barnes 的 Leftfield 是英國 progressive house 先鋒,曾在90年代出版過《 Leftism 》(1995年)和《 Rhythm and Stealth 》(1999年)這兩張驚世駭俗的折衷性電音鉅著專輯。然而 Georgia 的音樂路途,卻不是以電音製作人或 DJ 作起步,沒有「因父之名」而急於走進電音舞曲界,反之她是一名鼓妹——在英國克羅伊登區演藝學院 BRIT School 正式學鼓的她,曾為製作人 Kwes 、獨白表演者詩人 Kate Tempest 、唱作人 Micachu 打鼓伴奏。而 Georgia 還有一個有趣的背景,就是她早年是一名少年足球員,曾為昆士柏流浪足球隊及阿仙奴女子足球隊的青年隊效力,及後因為她的教練逝世,而令到 Georgia 退出球壇,從而好讓她在日後朝向音樂界發展(也是何解 George 的身形看來較健碩)。

在首張同名專輯《 Georgia 》時, Georgia 的音樂風格被形容為聽似 M.I.A. 那種。但在專輯面世之後,卻因為酗酒的情況而令她日益糟糕。然後 Georgia 把心一橫決心戒酒又戒煙,而且亦履行全素主義生活、無麩質飲食法,跟著才正式開始創作第二張專輯。 Georgia 的聲音也得以脫胎換骨而來,來得更冒險。

聽 Georgia 的第二張專輯《 Seeking Thrills 》,也許她的風格乃被形容為當今的 synth-pop ,然而其電音舞曲的影響,卻是 Frankie Knuckles 、Mr Fingers 、 Marshall Jefferson 的 Chicago House ,以及 Underground Resistance、 Kevin Saunderson 、 Jeff Mills 的 Detroit techno (我相信其父 Neil Barnes 該擁有不少這個年代的唱片收藏吧) 。甚至 Georgia 更對 Chicago house / Detroit techno 時代的 Roland TR-909 鼓機為情有獨鍾,這張專輯都是以 analogue 鼓機作灌錄。

Georgia 第二張專輯《 Seeking Thrills 》的唱片封面的一幅1988年照片是出自 Nancy Honey 手筆,專輯內冊子的照片也是她的作品。

正如 Georgia 對80年代末爆發的 Chicago house / Detroit techno 為情有獨鍾,《 Seeking Thrills 》的唱片封面,是即將72歲的攝影師、以拍攝女性 girlhood / womanhood而馳名的 Nancy Honey 在1988年於英倫北部侯城拍攝之照片,記載了女孩們的喜悅——1988年亦正是 acid house / second summer of Love 的美好年頭。而為《 Seeking Thrills 》擔任監製及混音,是曾為 Years & Years 和 AlunaGeorge 操刀的 Mark Ralph 。

從《 Seeking Thrills 》裡最先釋出的《 Feel It 》和有 Shygirl 客串的《 24 Hours 》,依然留首張專輯《 Georgia 》的 M.I.A. 式風格,還是 Georgia 的過度性蛻變階段。

轉捩點之作,是在2018年11月帶來的單曲《 Started Out 》,這首 synth-pop 歌曲開宗明義是吸納著 Mr Fingers (即 Larry Heard )的1986年 Chicago house 神曲《 Can You Feel It? 》的曲風而來。

大熱單曲《 About Work The Dancefloor 》是 Georgia 在某個週末蒲過德國柏林幾間 club 後所寫成,構成如此具有 club sound 而調子傷感的 electro-pop 舞曲,歌曲亦被視為對瑞典電音流行女唱作人 Robyn 的2010年單曲《 Dancing On My Own 》作回應。

而《 Never Let You Go 》則是 Georgia 吸納著80年代末比利時電音底蘊而來的 electro-punk 歌曲,但又有著很流行曲的 chorus 。新單曲《 24 Hours 》是那麼具有都會氣息的 synth-pop 歌曲。

R&B 曲目《 Til I Own It 》裡 Georgia 所探討的是倫敦這個城市的變遷。而 《 Ray Gun 》所用上的印尼峇里島民族敲擊樂 gamelan 音色, world music 得來又有著 grime 電音的風格。