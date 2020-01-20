Supper Moment自嘲「19Moment」紐約錄音紀錄片 41分鐘全片發布

Supper Moment 首張精選碟，選用官方承諾花名「19 Moment」，亦代表2019年四月他們遠赴紐約，重新編錄19首作品。41分鐘的錄音實況紀錄片，現於YouTube上發布。

老實講，有時要你重聽你小時候喜愛的作品或音樂單位，總是有種無比的尷尬。是自己的音樂品味轉變，還是他們跟不上時代的進步？今次聽完《19 Moment》這張精選碟，興幸沒有這種尷尬！

影片中由美國錄音室 Germano Studios 老闆 Troy 講出他們的粗口花名。(圖片來源：《Home | Away 》影片截圖)

要在21日的錄音室租用期間，進行錄音、Mixing、Mastering ，完完整整完成 17首作品，是一個相當艱距的過程。Supper Moment 與樂迷同樣有面對舊作品的尷尬，其中《Love Song》更是他們多年來的「禁歌」！

《Love Song》是他們的第一首作品，臨時臨急要在出Show前完成，歌詞中滲透了年青人對於愛情的死纏爛打，加上當時Sunny的髮型，非常之emo，總之就是不堪回首！

紀錄片《Home | Away》中重現《Love Song》的演出片段。(圖片來源：《Home | Away》截圖)

在多首重新灌錄的作品之中，最為驚喜的是《點滴》，富trance元素的前奏，比之前《撼動》加上的EDM元素更加到味。紀錄片中提到主音 Suuny 在錄音期間生病了，未知有否影響到聲音的質素，但在新版《P.S I love You》中，明顯聽到他不在狀態的聲線，以及過度Mixing令聲音質感有點失真的感覺。在樂器錄製及重新編曲都有上乘的質素下，這場突然來的小病痛，成了這張精選專輯的小遺撼。

《Home | Away 》紀錄片由攝影團隊 De Odd的主理人鄧英奇執導。De odd成名之處，在於將婚攝作品帶入商業廣告攝影的層次，當中的玩味及技術，令大眾對婚攝作品完全改觀。

早前De odd亦有為 Supper Moment 執導多段現場演出的MV，今次在紐約要一星期內完成一個紀錄片及兩個MV，鄧英奇形容為被他們的任性作弄，而且他亦有參與錄製和音的部份，Supper Moment 將身邊的人都拉進作品之中。