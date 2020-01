Pet Shop Boys 柏林製造：電音流行三部曲之終章

英倫殿堂級 synth-pop 二人組Pet Shop Boys 的第14張專輯《 Hotspot 》再度交由著名製作人 Stuart Price 監製,跟兩張前作《 Electric 》和《 Super 》構成雙方合作的三部曲專輯。而《 Hotspot 》最初是在 David Bowie 衍生「柏林三部曲」之一《 Heroes 》專輯的傳奇性柏林錄音室 Hansa Studio 所創作與灌錄。

常言道:好事成雙。然而對於藝術創作來說,我總覺得該說是「好事成三」。畢竟有很多經典作品,都能構成「三部曲」( trilogy )而來。而好事就是帶來三次已經足夠,再多的話,便會不矜貴了。

說到英倫殿堂級老牌 synth-pop 二人組 Pet Shop Boys ,沒錯他們從上世紀80年代至2000年代,都沒有創造過甚麼舉世聞名的三部曲專輯出來。直到2010年代, Neil Tennant 和 Chris Lowe 這對音樂拍檔的三部曲作品才出現。

Pet Shop Boys : Neil Tennant 和 Chris Lowe (攝影: Phil Fisk )

2013年, Pet Shop Boys 發表《 Electric 》專輯,那是他們脫離了過往合作無間的 EMI 集團旗下 Parlophone 廠牌而成立自家廠牌 x2 (讀作” times two ”)出版的首張專輯出品,為他們擔綱唱片監製的是 Stuart Price 。專輯讓 Pet Shop Boys 取得高度評價、是其回勇之作。然後再到2016年的《 Super 》以及最新在2020年1月24日發行的《 Hotspot 》,那仍繼續交由 Stuart Price 操刀製作。於是《 Electric 》、《 Super 》和《 Hotspot 》,便被視為「 Pet Shop Boys 由 Stuart Price 監製」的三部曲專輯。

Stuart Price 是何許人?早年他化名 Jacques Lu Cont ,以 Les Rythmes Digitales這個 Wall of Sound 廠牌旗下的英國電音單位名義帶來 electro disco / French house / synth-pop電音舞曲,然後又組成過 electro-pop 樂隊 Zoot Woman ;更為樂迷津津樂道,是他曾為 Madonna 、 Kylie Minogue 、 Scissor Sisters 、 The Killers 、 New Order 、 Take That 等響噹噹名字操刀製作。

當年 Stuart Price 為 Pet Shop Boys 操刀《 Electric 》,那好讓他們回歸舞池、重投電音舞曲路線,製造出一張全然是快歌的專輯出來,給 Neil Tennant 和 Chris Lowe 注入渙然一新、回復青春的感覺, Stuart 絕對功不可沒,也是近年跟 Pet Shop Boys 最匹配的一位唱片監製。

經過四年前的《 Super 》之後,其第14張專輯《 Hotspot 》是 Stuart Price 第三度為 Pet Shop Boys 監製的唱片,也是這個三部曲的最後一章。而今次《 Hotspot 》有另一個重點,是專輯裡大部分歌曲都是在德國柏林及美國洛杉磯創作與錄音,而且更是始於柏林傳奇性錄音室、鄰近柏林圍牆遺址的 Hansa Studio 灌錄——沒錯,就是英倫搖滾變色龍 David Bowie 「柏林三部曲」之核心專輯《 Heroes 》(1977年)所創作與灌錄而成的地方。(而三年前 達明一派 也為 ViuTV 的特輯而慕名在 Hansa Studio 翻玩了 Bowie 的《 Heroes 》,所以達明那比 Pet Shop Boys 更早採用這所柏林錄音室嗎?)

Pet Shop Boys 在2020年1月24日出版的第14張專輯《 Hotspot 》,是 Stuart Price 為他們監製的三部曲專輯之終章。

專輯開場曲《 Will-o-the-Wisp 》已有一首那麼高質的 synth-pop 歌曲,有著 Euro-disco 節奏與創耳 synth riff 那種,百分百的「 classic Pet Shop Boys 」聲音。即使是《 Hotspot 》始終在柏林製造,但 Pet Shop Boys 卻不是要捕捉甚麼德國電子音樂冷感。

去年秋天釋出的先行單曲《 Dreamland 》是跟新一代 synth-pop 組合 Years & Years 合作,這首 Neil Tennant 跟 Olly Alexander 的合唱歌也是其 anthem 式電音流行曲,也是何解此曲被用作他們的《 Dreamland : The Greatest Hits Live 》巡演主題曲。

今次 Pet Shop Boys 的主打單曲,都有帶來亮點的客席音樂人。在2002年專輯《 Release 》和2009年專輯《 Yes 》時他們曾找來前 The Smiths 結他手 Johnny Marr 伴奏,而《 Hotspot 》的第二首單曲、唯一在倫敦 RAK Studios 收錄的《 Burning the Heather 》,則交由前 Suede 結他手 Bernard Butler 彈結他,歌曲也猶如《 Release 》時的反樸歸真、雋永窩心中板曲目。

早前發表的新單曲《 Monkey Business 》則有女演員 Keely Hawkes 和唱,他們說這是在其音樂生涯上所寫過的第一首” groove song “,靡爛 nu-disco 曲風下叫人聽得想開派對狂歡胡鬧一番。歌曲的 mv 也是向昔日的 discothèque 場景致敬,而 Neil Tennant 和 Chris Lowe 也難得地在片中亮相(他們已久未以真身出現過在 mv 裡)。

作為「 PSB 迷」,《 Hotspot 》是得以叫我照單全收的專輯。一方面有《 You Are the One 》、《 Hoping for a Miracle 》這些縈繞心頭的動人 synth-ballad ;另一方面,《 Happy People 》在 Balearic house 曲風下再次聽到 Chris Lowe 有如《 Paninaro 》的 rappin’ ,而《 I Don't Wanna 》充滿大都會色彩(又算是 cyberpunk 嗎?)的 electro-pop 曲風下是夜蒲的風景,專輯結尾歌《 Wedding in Berlin 》所勾勒出是柏林的 club scene 但又夠浪漫,也曲如其名地響起了 Mendelssohn (孟德爾頌)來自歌劇《仲夏夜之夢 A Midsummer Night's Dream 》的《婚禮進行曲》。

