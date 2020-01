GREYTONE 1月尾開年音樂會 JB：音樂是本質 不是黃到金就可以亂做

GREYTONE 的JB今年以《Fuck the popo》成為港人其中一首年度之歌,同廠的KENI、MAEL、MADBOII亦以不同風格的音樂表達這段時期的心情。一月尾GREYTONE 開show,他們又點樣睇黃色經濟和音樂圈的關係?

GEYTONE 的 JB、BMW、KENI、MADBOII、MAEL、Novel Friday 開show前到龍門冰室相聚。(攝影:Moment Hung)

為何在這個時份舉行《GreyTone Music - GREYEAR演唱會》?

KENI :因為我們一年會開一次,算是我們的成績表,這一年來,我們都保持著發布作品。我們都常做歌都是分開做,很少會聚一聚,有這個機會,可以一起圍爐玩玩。

KENI 是GREYTONE的主理人,同時擔當歌手、製作、統籌的角色。(攝影:Moment Hung )

2019 這一年做了什麼?與預期有什麼出入?

MADBOII :預期?反而是年中香港發生了一些事,其實整個圈子的運作都轉變了。我們廠牌 GREYTONE,難得可以用作品表達我們所想,沒有違背及扭轉自己的創作,在這裡我引以為傲。

MADBOII 早前為已離隊的 TYSON YOSHI 製作專輯。(攝影:Moment Hung)

JB: 這一年變得最多的是由打工,變了與朋友一齊創立自己的公司,發展自己鍾意做的東西。剛剛開始運行整件事,我們才剛有少許知名度,香港的風氣就變得越來越不舒適,但我們不想被停止,或放棄我們所做的事。今年要有些事(演出)發生!

JB 今年的代表作是《Fuck the popo》亦是香港人的年度之歌。(攝影:Moment Hung)

KENI:做音樂做藝術,如果你沒有任何突出的成績,或者有班朋友提提你還可以時,其實你會覺得好迷失,過去一年大家一齊行,好像行到一個更遠的地方。除了出歌,我們還有一些共同目標去行。

MAEL:這一年,紀錄香港。

BMW:這年多了很多新嘗試,食煙多了。學習中,很多新的體驗。

Novel Friday:上年真係做了很多,今年更多更撼動到大家。

MAEL 是GREYTONE的EDM製作人,在現場演出擔當DJ的角色。(攝影:Moment Hung)

講起一年,一年前扭耳仔跟隨GREYTONE到內地出show,一年後你們如何看內地市場?

MAEL:JB答!

JB:我不知道現在大陸市場點,沒有找我喎!好像都有些,甚至乎有些大陸樂迷,問我何時再去廣州演出,其實還有很多人想聽,同樣有些人因為近來的事,對我消除興趣,甚至避免接觸我,影響了一定有,會少了(人聽),不會多了,但又不至於所有(內地樂迷)都完全消失。

有沒有與內地Rapper溝通?例如上次我們見過廣州的精氣神。

JB:你說瘦恒?他都會回覆我的ig story。

KENI:這樣說會否害了他?哈哈!

(眾人笑聲)

有否有內地人反而暗中鼓勵香港人?

JB:都有。

MAEL:無話暗唔暗中,鼓勵就鼓勵!

JB:有些人私訊會講,雖然我們未必很了解香港,現在發生什麼事,因為他們都知道他們接收的資訊都經過「過濾」。尤其是廣州人,大家都講廣東話,會撐香港。坦白講,現在廣州年青人都未必識講廣東話,但我們之間像有種連繫,所以支持香港。

這六個月期間,演出機會有沒有受影響?

JB:有,Clockenflap。

(其實是什麼事?)

JB:他們不承認是因為我政治立場,而失去演出機會,說是因為我們(Greytone)沒有回覆他們。X皮喇!搞唔成,抵死喇!

KENI :他們得罪方丈(JB),無辦法!

JB:我好小氣!

Greytone呢?

KENI:他(JB)代表Greytone的!

JB:例如因為立場問題,或者驚場地會被騷擾,或者因為歌曲題材敏感,主辦換了人。

KENI:這次在 D2 Place 舉行,因為我們的作品含社會性及政治性好高,搵地方好困難。相信不同的單位都會有自我審查,因為這段時間非常敏感,或者有一些外力影響,我不知道什麼原因,用其他的方式去婉拒我們,例如說期已滿。 (用另一個單位名字查詢,則有期可預約)

當然我沒有証據去了解發生什麼事,最後落腳 D2 Place。當有一兩個場地已禁止進入,要找一個幾百至一千人的場地很難。

GREYTONE 在D2 PLACE的演出場地,可容許約800人。(圖片來源: venuehub.hk)

武漢肺炎殺到香港,到時會全場都會帶口罩?

JB:當然因為健康問題,無所謂,最緊要安全。

KENI:OK的!大家都會來玩,但要帶口罩。

今次有商戶冠名贊助,這些合作是如何連繫?

KENI:今次不止找龍門冰室合作,還有找其他商戶及單位,他們多數的贊助方式是購入一定數量的門票,送給他們前線的員工來支持這個活動。這是一件好好的事,坦白講是一個互利,我們的經濟負擔減輕了,又幫到大家。

GREYTONE 音樂會由近日廣授討論的龍門冰室贊助。(圖片來源:Greytone fb)

在 Indie 圈這種冠名贊助方式不常見?

KENI:不是,其他冠名贊助是直接「科水」。

JB:有無人做過,分別在前人有沒有講出來,有沒有表揚你的贊助商。他們以購買門票的形式支持,不是只投下資金。

KENI:亦可以給予經濟能力不足的人,亦能參與這個活動。贊助商表示就算不出他們商標,也不會介意。

JB:這是一個「respect」!

音樂圈是本質是音樂,無論顏色都要做好質素。(攝影:Moment Hung)

如何看黃色經濟圈,套入音樂圈?

JB:如果講音樂上的黃色經濟圈,那算X數吧!音樂本身是藝術,如果你本身喜歡他的音樂,因為藍黃的關係,而不喜歡他的作品,那你就不是喜歡他的音樂。音樂還音樂。 我可以不喜歡他,但不代表不聽他的歌。

MAEL:你要知道音樂人,表面的身份和真實的想法不一定是一樣,有些有公司的負擔,不能公開表明自己「撐邊面」,但不代表他不是你那邊的人。更不要迫人表態,說不表態的人就是藍絲,或比他們更差。

JB:例如我喜愛 Michael Jackson ,我很喜愛他的作品,你估他沒有做過一些在娛樂圈不能被接受的東西,他一定有喇!但我不會因為他的為人,而不喜愛他的歌。

如果你因為我的立場,而不喜歡我的歌。你唔L係聽我的歌!

香港最大的問題,唔L係聽歌,係聽人咋嘛! JB

MAEL : 聽音樂真的用返音樂的「審美觀」。

(吓!音樂的「性器官」?)

JB:都得!是在哪裡的?

Novel Friday:黃色經濟圈是讓人有概念,支持同一個理念的人?

如果一個歌手是警察,他rap得好L好,可能我都會選擇不聽。老實的! KENI

Keni:歌手的取態,點都會影響部份人的心態,如果一個歌手是警察,他rap得好L好,可能我都會選擇不聽。老實的!因為我真得不喜歡他。但我覺得黃同藍都好,最後都是要用音樂去說話。

例如餐廳無論你是黃藍,首先都要煮得好食,不可能你是黃,就可以9煮!藍的就因為無人光顧,就不做好質素。這是我們的專業,無論在任何位置,我們都要做好「professional」。樂迷方面,則視乎他們的取態,如果真係有一個「黑警」去唱,我真的真的不會聽,因為真的好影響心情!

JB:本質好緊要,可能我推出《Fuck The popo》之前,你們會覺得我的作品好難聽。推出之後,大家會話原來這個人好L黃,好L正喎!就會突然好撐這個rapper。

其實本身你唔L係喜歡我作品!只係我是黃,你就好L支持我! JB

JB:無可能說我自己黃到金色,之後作品就可以亂做。不是這樣!音樂是講音樂,餐廳是講食物,時裝店是講服飾,無可能你很黃,就亂出件白Tee,就叫人去買!

你所說是《W.T.F.H.K》到《Fuck the popo》之間的轉變?

JB:對呀!我一直覺得《W.T.F.H.K》,我是沒有問題,只是現在會見到「假的支持者」,他們會留言「對不起!我怪錯你!」其實你跟本沒有,聽我的歌。

【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位 rapper 親自解說歌詞段落

MAEL:聽立場。

JB:聽人囉!《W.T.F.H.K》就是說他們這個情況,他們自己沒有醒覺,就鬧我是否因為上了內地工作,所以就乜乜乜?不敢指罵社會議題?到我真係講,你就話點點點。

Greytone 越來越多人,你們如何整合整個團隊一起前進?

KENI:不會一樣,叫得 GREYTONE 就黑黑白,各有不同。至於團不團結,就是睇心態,好像一家人般,爸爸、媽媽、細佬、我,各有各角色,這種才是一家人,才是Avengers,如果全部都是雷神,點算好?

MAEL:都好喎!都應該幾好睇!

JB:好正喎!全部都係?蜘蛛俠都OK!

Novel Friday 、BMW、JB 一直是好朋友。(攝影:Moment Hung)

MADBOII:個個都唔同,才是 GRETONE 與其他廠牌不同的地方。是音樂的力量。

JB:我們不是hip hop廠牌是音樂廠牌,我們想跟貼返音樂的trend去做,大家知道自己做什麼就可以。

MAEL:好像《Fuck the popo》和《Riley and Her Nightmares》,大家都是講同一件事,但用唔同方法,一個表達憤怒,一個表達失落,我們點都可以。

今次的音樂會如何連貫不同風格的音樂人?

MAEL:今次曲目是跟據情緒去排列,不是以風格或音樂人去分。剛剛提及會不會如88rising般做首合唱歌,我們不要為了「曬馬」而做,如果有一首音樂是適合,我們去會去做。

KENI:今次要想像要在一個完全「吉」的空間去做一個音樂會,比上年規模正多。我想做預言家,我估到時會有便衣。

(如何識別便衣?)

MAEL:不要尋迷捉鬼!

JB:有都唔驚。

今次特別嘉賓 BMW 和 Novel Friday ,你們如何睇 GREYTONE 這場音樂會?

Novel Friday 和 BMW 是今次GREYTONE 音樂會的嘉賓。

BMW : 大家都無心情睇娛樂,這是一場冒險,這半年有很多感受,一次過去表達。我自己聲音比較沉,作品較有力量,同他們應該有些火花。

Novel Friday :他們的風格很鮮明,上年我和KENI 寫了首歌講傀儡,大家的個性合作幾有趣。

JB:大家都是朋友,有一起打波,大家都會傾音樂。我和BMW更是由細識到大,大家都是東涌友。

Novel Friday:大家一齊搞show,一齊「take risk」。

訪問完畢 JB 遇到心動興奮的冰室姐姐拿簽名:「你真係好靚仔!」(攝影:Moment Hung)

GREYTONE 越來越大的Family。(攝影:Moment Hung)

活動詳情:

《GreyTone Music - GREYEAR演唱會》

地點:D2 Place

演出單位:JB / Madboii / W.Lin / Keni / Mael

演出日期:2020年1月30及31日

演出時間:晚上7時開始