eli - Right is Wrong ：Co-llusion Project 開拓音樂可能性

以音樂創作黑色童話，eli希望走出自己的舒適圈，開展 Co-llusion Project ，第一個合作的單位是街牌 I Sick Leave Tomorrow ，暗黑的Trip hop 兩個Chord 造成<Right is Wrong>。

eli 這次的Co-llusion Project 的創作概念？

eli：這次合作的念頭是源自eli想擴闊音樂的可能性，嘗試與其他單位共同創作，從而產生不同的化學作用。

因緣際會下，和Street Art品牌 I Sick Leave Tomorrow (ISLT) 的主創人之一阿細偶遇，酒精作祟開始了我們的音樂聯乘Project。

這首歌是由ISLT另一主創人Rexx開始編曲，然後由Miu加上旋律和歌詞，後期再加入Rexx 的讀白，便成了這首歌。

這首歌的風格當然離不開eli一貫的Dark Mood, 以一向慣用的Minor曲式首次只用兩個Chord貫穿歌曲，而歌詞內容描繪社會的高壓氛圍，所以暗黑的Trip hop風格歌種非常合適在這首歌裡面。

到了後期再加上監製Ar Lok 在Topping的改動，精準的令歌曲昇華，成就了這首聯乘作品。

Co-llusion Project 只是個開始， 請密切留意eli未來更多的聯乘作品發佈。

eli - Right is Wrong 還未正式發布，從封面圖預見eli會有更電子化的走向。

I sick leave tomorrow 跟 eli 合作的源起？

I sick leave tomorrow：與 eli 結緣於2015年的Milk Mart，記得當時一認識就飲到醉醺醺了，期間很多時會於睇show時遇上，每次都狂飲，所以當時只能稱得上是酒腳。

I Sick Leave Tomorrow 與 eli 的第一次合作其實與音樂無關，當時很想為失明人士出一分力，所以我們邀請了他們隊中的Benson為我們畫了一幅插畫來製作T-shirt，收益全數撥捐香港失明人協進會與香港盲人輔導會。

直到2019年6月於搶耳展演中，他們與Luna Is A Bep同台演出，而我剛好與Luna合作了兩首歌曲，那刻才有機會告訴他們其實我也有玩音樂，我們的音樂緣份就在那刻開始了，那時還沒有想過要怎樣合作，做什麼類型音樂，做什麼主題，我只把自己所做的音樂與他們分享，直至社會動盪，Miu突如其來的一句‘我想做這首歌’，就這樣歌就出來了。

我們沒有很詳細地討論歌的內容，Miu首先把它的感覺錄下來再分享，而我再按他的感覺顯生了另一些東西出來，我們都沒有刻意去研究應該如何去做，大家都憑着感覺，所以這首歌基本上出於自然，直到邀請了Alok幫我們監製，所有後期都變得認真了，Alok幫我們製作了很多個版本，最後大家都選擇了這個做Finial，MV交由弟弟亞細負責，他每次都說自己不懂但卻很喜歡剪片，所以就把他拉下水了，我們這個project是生於自然的，就讓他自然地向前走吧。