唔想條邨有喪屍？要唱《 Plants vs. Zombies 》主題曲！

十年前推出的塔防遊戲( tower defense )電玩遊戲《 Plants vs. Zombies 》,大家有玩過嗎?當年不少人玩得不亦樂乎!又不知大家有沒有留意遊戲中的主題曲?扭耳仔今日和大家重溫!

《 Plants vs. Zombies 》作為塔防 game,就是要「種」出不同的花草樹木去阻止喪屍闖入家門。而遊戲在出 credit 時會有一首主題曲,主角太陽花花「主唱」的,叫《 Zombies on Your Lawn 》,是蠻可愛的。

其實,這首主題曲是由日法混血女歌手 Laura Shigihara 製作的,而裡面的「喪屍聲」,則是遊戲的主理人 George Fan 開金口。當年 Laura 和 George 有為這首歌作現場演出的,不妨聽一下:

Laura 也負責了遊戲的音效,就來重溫一下 gameplay 吧

當然十年過去,遊戲的主理人也要開飯,《 Plants vs. Zombies 》也是他的投資,由電腦遊戲變了第二集的手機遊戲《 Plants vs. Zombies 2 》,更在之後被「電玩界魔手」Electronic Arts 收購,續作《 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 》一、二集也變成了第三身射擊( third-person shooter ) ,遊戲的可愛程度也大減了。

遊戲商 Electronic Arts 確是一個將遊戲本質變到「體無原膚」的能手啊。