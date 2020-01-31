唔想條邨有喪屍？要唱《 Plants vs. Zombies 》主題曲！

十年前推出的塔防遊戲（ tower defense ）電玩遊戲《 Plants vs. Zombies 》，大家有玩過嗎？當年不少人玩得不亦樂乎！又不知大家有沒有留意遊戲中的主題曲？扭耳仔今日和大家重溫！

《 Plants vs. Zombies 》作為塔防 game，就是要「種」出不同的花草樹木去阻止喪屍闖入家門。而遊戲在出 credit 時會有一首主題曲，主角太陽花花「主唱」的，叫《 Zombies on Your Lawn 》，是蠻可愛的。

其實，這首主題曲是由日法混血女歌手 Laura Shigihara 製作的，而裡面的「喪屍聲」，則是遊戲的主理人 George Fan 開金口。當年 Laura 和 George 有為這首歌作現場演出的，不妨聽一下：

Laura 也負責了遊戲的音效，就來重溫一下 gameplay 吧

當然十年過去，遊戲的主理人也要開飯，《 Plants vs. Zombies 》也是他的投資，由電腦遊戲變了第二集的手機遊戲《 Plants vs. Zombies 2 》，更在之後被「電玩界魔手」Electronic Arts 收購，續作《 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 》一、二集也變成了第三身射擊（ third-person shooter ) ，遊戲的可愛程度也大減了。

遊戲商 Electronic Arts 確是一個將遊戲本質變到「體無原膚」的能手啊。