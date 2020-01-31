末世疫症都可以聽？電玩《 Plague Inc. 》的原聲配樂

無色無味的武漢肺炎令全球人戒備，香港人更是人心惶惶，搶購口罩、搶購糧食（是的，有人真的沒有米在家，是要去買的）。現在疫症看似一發不可收拾，但其實早在個多月前這場瘟疫已有種種爆發的端倪，不少人除了再提起 2011 年由史提芬 · 蘇德堡（ Steven Soderbergh ）執導的電影《 世紀戰疫 》（ Contagion ）外，就是讓大家去用不同病毒細菌去「消滅人類」的電玩遊戲《 Plague Inc. 》了，又其實，這遊戲都有一套不錯的原聲配樂！

這張為《 Plague Inc. 》和《 Plague Inc: Evolved 》所製作的完整電玩原聲專輯，可以說是「以病毒的角度」去呈現「瘟疫的歷程」，有開端的《 Initiation 》外，也有以下一首主題曲，表達出瘟疫「盛放」的《 Plague Blossom 》：

還有一首是代表了遊戲其中一種會令人變成喪屍的病毒 NecroaVirus 的主題曲：

這 OST 當然是由製作《 Plague Inc. 》的開發商 Ndemic Creations 同時「呈獻」，分別請來兩位音樂人 Joshua Kaplan 和 Marius Masalar 主理，大家可以聽到一張如 dark wave/ dark ambient 式的專輯，歌曲中更會夾雜人類咳漱的聲音、醫院中的心跳儀的響聲，聽著聽著，大家的傍惶感與恐懼感都會比之前更過之而無不及...

Joshua Kaplan 主要是音效工程師，而加拿大人 Marius Masalar 則除了是科技專題寫手外，也會為不同課戲廣告去製作主題音樂。

大家也可以在 bandcamp 試聽整張《 Plague Inc. 》的 OST，Ndemic Creations 又指這 OST 仍會不斷更新和加入更多樂曲，大家即使早已購買下載了，也可免費得到新歌曲呢。

當然大家也要重溫這遊戲啦！