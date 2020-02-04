【有戲聽】廿年前電影《 Buffalo ’66 》中響起過的歌曲

1998 年的電影《 Buffalo ’66 》，在香港上映的日子已是 20 年前。要談這電影的東西有很多，可以談「麻煩友」 Vincent Gallo 、也可以談 Christina Ricci 、可以談電影中角色的斯德哥爾摩綜合症（ Stockholm syndrome ）、可以談 1965 年後就沒有贏過超級碗的美式足球隊 Buffalo Bills 、可以再談 1991 年 Buffalo Bills 在超級碗踢失的那奠定勝局的一球... 當然，更要說說《 Buffalo ’66 》中用過的音樂了。

《 Buffalo ’66 》由癲才 Vincent Gallo 自編自導自演，故事講述 Vincent 演剛出獄的 Billy，被迫要見父母，就綁架了年輕女生、Christina Ricci 演的 Layla 去扮成他的女友，兩人卻漸生情愫，Billy 也反省了自己的人生。電影在一幕幕看似又荒謬又怪誕的情節中，反映著美國的生活文化和思維。《 Buffalo ’66 》被公認為史上其中一套最佳獨立電影之一，影迷最深刻印象的是當時只有 17 歲的 Christina Ricci，她在《愛登士家庭》後被外界肯定演技的一次。當然，這套電影因為 Vincent 的為人與態度弄得風雨處處，Ricci 也說不會再和他合作了；

那電影中的音樂、配樂呢？其實大部分配樂都是 Vincent Gallo 主理，但當中也有幾首歌曲響起過，最經典的當然是 Christina Ricci 在保齡球場隨著 King Crimson 一曲《 Moonchild 》起舞的一幕：

Johnny Mercer 填詞、 Rube Bloom 作曲的 1940 年歌曲《 Fools Rush In 》歷年來有多位歌手演釋過，最經典之一要數「貓王」 Elvis Presley 的版本；而在電影中響起的則是由 Nelson Riddle 唱出。

Elvis Presley 的版本也聽聽。

還有英國 progressive rock 樂隊 Yes 的兩首歌曲《 Heart of the Sunshine 》和《 Sweetness 》

不過大家不要忽略了 Vincent Gallo 的音樂才能，《 Buffalo ’66 》中的音樂也讓人回味無窮。

1998 年《 Bufallo ’66 Soundtrack 》

他也推出過不少音樂專輯，其中有幾張 EP 和專輯都是由 Warp Records 為他出品。如 2001 了的《 When 》、EP《 So Sad 》和他另一套短片推出的同名單曲《 Honey Bunny 》。