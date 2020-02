【有戲聽】廿年前電影《 Buffalo ’66 》中響起過的歌曲

1998 年的電影《 Buffalo ’66 》,在香港上映的日子已是 20 年前。要談這電影的東西有很多,可以談「麻煩友」 Vincent Gallo 、也可以談 Christina Ricci 、可以談電影中角色的斯德哥爾摩綜合症( Stockholm syndrome )、可以談 1965 年後就沒有贏過超級碗的美式足球隊 Buffalo Bills 、可以再談 1991 年 Buffalo Bills 在超級碗踢失的那奠定勝局的一球... 當然,更要說說《 Buffalo ’66 》中用過的音樂了。

《 Buffalo ’66 》由癲才 Vincent Gallo 自編自導自演,故事講述 Vincent 演剛出獄的 Billy,被迫要見父母,就綁架了年輕女生、Christina Ricci 演的 Layla 去扮成他的女友,兩人卻漸生情愫,Billy 也反省了自己的人生。電影在一幕幕看似又荒謬又怪誕的情節中,反映著美國的生活文化和思維。《 Buffalo ’66 》被公認為史上其中一套最佳獨立電影之一,影迷最深刻印象的是當時只有 17 歲的 Christina Ricci,她在《愛登士家庭》後被外界肯定演技的一次。當然,這套電影因為 Vincent 的為人與態度弄得風雨處處,Ricci 也說不會再和他合作了;

那電影中的音樂、配樂呢?其實大部分配樂都是 Vincent Gallo 主理,但當中也有幾首歌曲響起過,最經典的當然是 Christina Ricci 在保齡球場隨著 King Crimson 一曲《 Moonchild 》起舞的一幕:

Johnny Mercer 填詞、 Rube Bloom 作曲的 1940 年歌曲《 Fools Rush In 》歷年來有多位歌手演釋過,最經典之一要數「貓王」 Elvis Presley 的版本;而在電影中響起的則是由 Nelson Riddle 唱出。

Elvis Presley 的版本也聽聽。

還有英國 progressive rock 樂隊 Yes 的兩首歌曲《 Heart of the Sunshine 》和《 Sweetness 》

不過大家不要忽略了 Vincent Gallo 的音樂才能,《 Buffalo ’66 》中的音樂也讓人回味無窮。

1998 年《 Bufallo ’66 Soundtrack 》

他也推出過不少音樂專輯,其中有幾張 EP 和專輯都是由 Warp Records 為他出品。如 2001 了的《 When 》、EP《 So Sad 》和他另一套短片推出的同名單曲《 Honey Bunny 》。