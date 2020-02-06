內地最大型售票網「秀動app」 因存取手機個人資料遭Google下架

內地大型音樂會門票銷售平台 「秀動」，早前因獨家售賣 草東沒有派對-香港站 門票，引起風波，樂隊最後另尋本地售票平台，解決了事件。 今早 Google 向用戶發出警告，秀動app因存取電話通話紀錄及訊息中的個人資料遭Google Play Store下架。

Google Play Store 向用戶發出警示，「秀動」因存取手機個人資料遭到Google Play下架。

內地廠牌大合音樂旗下的售票平台「秀動網」，官方描述他們服務超過「4000+場地、25000+音樂人、2000+廠牌、100000+演出」，基本上他們是內地最大的演出門票銷售平台，無論主流歌手或樂隊的演出，都可以在秀動網購買門票。

大多數知名樂隊到內地巡演的門票，都會透過秀動網銷售。(圖片來源：秀動網)

早前秀動網亦有意打入香港市場，獨家銷售草東沒有派對的中國巡演的所有門票，當中亦包括香港站，但因網站只接受內地版支付寶及微信支付，引起香港樂迷強烈不滿，最後香港站門票轉由本地售票平台 ticketflap 發售，平息了風波。

【 草東沒有派對 】香港場日期確認 得內地售票網賣？

聆聽樂迷訴求 草東沒有派對香港場重新開售改用 Ticketflap

在「武漢肺炎」爆發之前，不少香港樂迷仍會北上深圳及廣洲等地，欣賞樂隊演出及參與音樂節，筆者亦因「草東」下載了秀動app，如今Google已發出警告，各位樂迷應好好考慮使用的風險。