Luna Is A Bep - 我想行開下 ：home office的無奈生活

疫情越來越嚴駿，政府不作全面封關，很多市民買不到口罩，唯有不外出，留家工作。 Luna Is A Bep 同樣經歷 home office 的狀態，實困在家裡呢排佢做咗啲乜？

你最近都是 home office ？想問關於新歌《我想行開下》

Luna ： Yes，行緊山！

(佢終於忍唔住要出街！)

Home office 狀態的生活怎樣？

Luna ：很廢，好罪疚，好想努力扮有做嘢，但無乜扮到（但都有做嘢㗎）！！

對於 bedroom 音樂人，多了時間做音樂？ 呆在家點樣保持腦部運作？最近在家聽啲乜睇啲乜？

Home office 前有外國朋友嚟香港探望，佢哋臨走開咗個末日新年party。

聽下中E師新專輯；琴日朋友分享 DJ shadow、Hooverphonic，聽下Tyler The Creator《I don’t like Mondays 》。朋友仲話我新mv似「我的滑板鞋」，琴日第一次聽。連續聽咗兩次。

我覺得自己個腦無乜郁過，唯有較鬧鐘唔畀自己訓太晏，睇下新聞，煮下嘢食；都可能因為覺得太悶太廢先逼自己搞下啲嘢，作一段rap出來，即日拍埋，Norman Chow剪咗兩晚就掉咗出街了。

疫症發生後，有咪好深刻的片段？

「我想離開下，想忘記咗呢個世界」，好好笑又好心酸，因為我都想，大家都想。睇到tvb扑咪個呀叔無口罩眼濕濕咁，又好心酸，好想大家快啲唔使戴口罩 #free themouth乎 ！

會唔會襯住呢段時間，學下整beat？

我有整，但覺得好難聽，整三四個bar就放棄，哭L咗！