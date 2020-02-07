Luna Is A Bep - 我想行開下 ：home office的無奈生活

撰文：熊文浩
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疫情越來越嚴駿，政府不作全面封關，很多市民買不到口罩，唯有不外出，留家工作。 Luna Is A Bep 同樣經歷 home office 的狀態，實困在家裡呢排佢做咗啲乜？
你最近都是 home office ？想問關於新歌《我想行開下》
Luna ： Yes，行緊山！
(佢終於忍唔住要出街！)
Home office 狀態的生活怎樣？
Luna ：很廢，好罪疚，好想努力扮有做嘢，但無乜扮到（但都有做嘢㗎）！！
對於 bedroom 音樂人，多了時間做音樂？
呆在家點樣保持腦部運作？最近在家聽啲乜睇啲乜？
Home office 前有外國朋友嚟香港探望，佢哋臨走開咗個末日新年party。
聽下中E師新專輯；琴日朋友分享 DJ shadow、Hooverphonic，聽下Tyler The Creator《I don’t like Mondays 》。朋友仲話我新mv似「我的滑板鞋」，琴日第一次聽。連續聽咗兩次。
我覺得自己個腦無乜郁過，唯有較鬧鐘唔畀自己訓太晏，睇下新聞，煮下嘢食；都可能因為覺得太悶太廢先逼自己搞下啲嘢，作一段rap出來，即日拍埋，Norman Chow剪咗兩晚就掉咗出街了。
疫症發生後，有咪好深刻的片段？
「我想離開下，想忘記咗呢個世界」，好好笑又好心酸，因為我都想，大家都想。睇到tvb扑咪個呀叔無口罩眼濕濕咁，又好心酸，好想大家快啲唔使戴口罩 #free themouth乎 ！
會唔會襯住呢段時間，學下整beat？
我有整，但覺得好難聽，整三四個bar就放棄，哭L咗！