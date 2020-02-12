精神分裂題材電玩《 Hellbalde 》有續集 - 重溫 ASMR 式幻聽旁白

由英國獨立遊戲廠商 Ninja Theory 於 2017 年推出的暗黑奇幻 hack and slash 電玩《 Hellblade: Senua’s Sacrifice 》於去年底舉行的《 The Game Awards 2019 》中公布了續作《 Senua’s Saga: Hellblade II 》的預告片！也同時和大家重溫一下前作中的精神分裂題材，以及在電玩中妨如在角色腦中響起對話聲的旁白，是蠻 ASMR 的！

前作《 Hellblade: Senua’s Sacrifice 》整個調子以藍色作主導，但在最新續作《 Senua’s Saga: Hellblade II 》中，看到了主角 Senua 臉塗上了紅色的 warpaint，而且比之前更有氣勢更兇狠，PDF看來她有了自己的追隨者了，是 Celtics 人 The Picts 軍團嗎？在預告片中好像是要向北歐巨神作出挑戰？唱著戰歌的 Senua 好像隨時會在你頸上咬走一塊肉似的...

暫時未清楚《 Senua’s Saga: Hellblade II 》的故事設定、劇情是甚麼，也未有確實的推出日期，只知道今集電玩只會在 XBox 的 Next-gen 主機 Series X 上獨家推出（WTF？），因為 Ninja Theory 已被 Microsoft 收購了... 在 PlayStation 4 上玩過前作的 fans，想玩續集的話一是買 Series X，一是要自己「諗諗計」了。

Senua 在新一集《 Senua’s Saga: Hellblade II 》中氣勢強橫！

當然，大家可以慢慢想，估計都起碼是年尾甚至下年的事。現在先和大家回顧一下這電玩的首集《 Hellblade: Senua’s Sacrifice 》。這個電玩由百多位員工的獨立廠牌 Ninja Theory 製作，故事由主設計師 Tameem Antoniades 主理，他和製作團隊以英國古代的 Celtics 文化及北歐神話（ Norse mythology ）作靈感，弄一個集 hack and slash 、解謎和心理驚慄的遊戲。玩家控制的女主角 Senua 又是一個自覺是「受詛咒」（ cursed ）的人，腦內經常會響起幾把不同的人聲向她說話，讓她認為是黑暗要侵蝕她，但其實正是她有精神分裂（ psychosis ）的情況。製作團隊更請來劍橋大學的精神病學教授、研究幻聽（ Auditory Hallucination ）的教授來作顧問，甚至訪問一些精神病患者和康復者，了解他們的經歷，令出來的遊戲可以讓玩家真正感受甚麼是精神分裂。

而遊戲中最大的賣點，就是幻聽，玩家會和主角不斷聽到數把聲音和你說話，這也是製作重點，團隊請來了德國女生 Melina Juergens 當遊戲女主角，英籍非裔女演員 Chipo Chung、英國男演員 Steven Hartley 來聲演，他們都要利用說話、語氣來營造遊戲故事中的氛圍。這種「幻聽」是利用 binaural recording 的方法錄製出「立體」的聲音 —— 即有遠有近的對話聲，所以遊戲會叫你戴 headphone 來玩，感受那份「有著距離感、這麼遠那麼近、圍繞在你腦袋」的聲音。

當然，這些「圍繞在你腦袋」的說話，有人認為是非常的 stressful，也有人覺得聽著這些聲音是一份獨特的體驗，甚至貼近 ASMR 的感覺，所以 YouTube 也有人弄了所有遊戲中主角 Senua 腦內的對話聲音的大合輯...

當中也有 fans 認為在遊戲中負責旁白的 Chipo Chung 那把聲線很 smoothing，因為她說得很慢、很平靜，這個更 ASMR 呢

大家想感受一下幻聽人的感受的話，《 Hellblade: Senua’s Sacrifice 》是必玩的遊戲。

啊，也分享一下，《 Senua’s Saga: Hellblade II 》的預告片中 Senua 喊叫的「戰歌」，其實是北驗實驗 neo-folk 樂隊 Heiling 的歌曲《 In Maidjan 》！