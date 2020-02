配樂大師 Hans Zimmer 伴奏 Billie Eilish 演唱最新007主題曲

這裡就快變了 Billie Eilish 的粉絲專頁,只是她每一次出場都令人太驚雅,今次到配樂大師 Hans Zimmer 在 The BRIT Awards 出場為這位「樂壇世姪女」加持!

距離新一集007電影《No Time To Die》上映還有一個多月的時間,同名主題曲亦正式公開,由Billie Eilish主唱,以及哥哥 Finneas O'Connell 與 Stephen Lipsonn 監製,首歌主題關於浪漫背叛,亦是呼應上集《Spectre》,占士邦對 Dr. Madeleine Swann 愛的秘密。

在剛過去的 The BRIT Awards 英國音樂大獎上,為《No Time To Die》配樂的大師 Hans Zimmer 帶同他的弦樂團為 Billie Eilish 伴奏,結他樂手更是經典樂隊 The Smiths 結他手 Johnny Marr。最新007主題曲以標誌性的 minor 9th chord 結合弦樂與黃銅敲擊,致敬由 Monty Norman 創造的007經典主題音樂。

Billie Eilish 頒獎禮上既是表演者亦是得獎者,在分享得獎感言時她不禁落淚,爆紅為她龐大的壓力,亦惹來討厭,但見到台下觀眾的笑容,令她重拾自信。

鏡台前目空一切的 Billie Eilish 背後一樣面對要龐大的壓力。(圖片來源:Getty Image)

製作人哥哥 Finneas O'Connell 曾在訪問中透露,007男主角 Daniel Craig 擁有強大的創作主導權,戲中大小事都他都可以干涉,就連主題曲都不例外,所以作品一定要得到 Daniel Craig 的喜愛,如果不是,他們就不會得到這個機會。看似天之驕女的 Billie Eilish ,還未能完全掌握創作的自由。