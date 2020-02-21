放長雙眼睇 《Karma Police》 Radiohead經典MV詳盡解讀

發布於1997年 Radiohead 的作品《Karma Police》，當中的MV亦成為音樂史上的經典，車追人的MV橋段，導演原來是推銷給Marilyn Manson，但不獲接納。而這個設定亦是向怪導 David Lynch 的電影致敬。

導演 Jonathan Glazer 懸疑緊張氣氛的締造者

導演 Jonathan Glazer (圖片來源： Getty Images) 要了解導演 Jonathan Glazer 的風格，簡單來說他是怪導 David Lynch 的崇拜者，在與Radiohead 首次合作的《Street Spirit (Fade Out)》MV，黑白高對比的色彩風格，怪異不安的肢體動作，看似日常又像惡夢。

對於 David Lynch 的致敬， Jonathan Glazer 在《Karma Police》中的黑夜公路的視覺概念，是完整取自 David Lynch 電影《The Lost Highway》開場片段 (與MV是同年1997年推出)。

Jonathan Glazer 曾為多位音樂人執導MV，Blur《The Universal》、Massive Attack:《Karmacoma》、Jamiroquai 《Virtual Insanity》等經典之作。電影方面，他交出《Birth》、《Under the Skin》(Scarlett Johansson全裸)驚豔的作品，連最近的驚慄短片《The Fall》都引起了話題。

《Karma Police》車追人橋段原本是推銷給 Marilyn Manson

導演原本為 Marilyn Manson 度身訂做的概念，黑暗中的公路是呼應《 Long Hard Road Out Of Hell 》這首作品，最後邪神拒絕了這種拍法，由 Matthew Rolston 執導MV。

MV主角逃跑男 跑到要打針

匈牙利演員 Lajos Kovács ，整個MV對他是個折磨。(圖片來源 ： 《karma police》MV截圖)

《Karma Police》的主角有車有逃跑中的男人，匈牙利演員 Lajos Kovács 接下這個角色，到現場才知是件苦差，嘗試多次都不能把背後的火柴「噠著」，更被強迫進行打針，務求令他不斷奔跑。

用另一架車拉動古懂車拍攝

chrysler new yorker 1976 當時發售時的廣告。(網絡圖片)

MV中採用的車為 chrysler new yorker 1976，由於攝影機放置在司機位，攝影師不能同時兼顧駕駛及拍攝，劇組最後在古懂車旁邊扣連一架小型車，由小型車帶動整架古懂車移動。