50歲可愛大叔EOB教彈《Creep》被嘲根本不懂 Radiohead

YouTube上有數以百計的Radiohead《Creep》Cover影片，一位可愛大叔 Edward John O'Brien 用心形結他拍片，教彈二十多年前的神曲，有網友留言問他知不知樂隊多憎這首歌？亦有留言表示，希望大叔所屬的樂隊會紅起來.....

Edward John O'Brien (EOB) ，即是Radiohead的結他手(另一個結他手叫 Johnny Greenwood)，被邀參與了一個慈善音樂計劃 「One Million Guitars」，計劃由音樂人 David Broza 發起，務求讓全球的小朋友，有更多機會接受音樂教育。

EOB身上拿著是「one million guitars」計劃打造的心形結他。(圖片來源：one million guitars 網站)

源於「everyone can play guitar」的概念，EOB 就嘗試在短短幾分鐘，教大家彈奏Radiohead 的名曲《Creep》，這段教學短片原本只是給機構內部使用，但最後流出到YouTube。

一眾 Radiohead 粉絲 (只不斷重覆播放Creep的那一種)，留言取笑EOB的彈奏技巧，更指罵他不懂樂隊又多討厭這首歌(其實2018年巡迴時已經有再唱)，亦會網民笑他像一個第一次在睡房拍片的毒男。至於比較正面的留言，有人希望EOB可以建立個人頻道，以及希望大叔所屬的樂隊會爆紅起來......

網民留言曲直難分，以下是精選：

+ 4 + 3 + 2

究竟 Edward John O'Brien 在 Radiohead 的角色？

EOB 是Radiohead音效革新者。(圖片來源：Getty Images)

Radiohead 向外的發言人，多數由主音 Thom Yorke 及結他手 Johnny Greenwood 擔當，無論創作概念及樂隊的形象，他們都是團隊中的領導者，而且個人發展非常活躍。

Edward John O'Brien 在隊內的角色，是處理合成器及效果器的部份，探索音樂質感的可能性。在令Radiohead封神的大碟《OK Computer》(1997)中，EOB 減少 distortion (失真)，增加 delay (延遲) 的效果，令聲音超越質感。

EOB 無限延音的示範：

在隊內被漠視 令EOB一度抑鬱

EOB是隊中最帥氣的隊員，但卻是被鏡頭忽視的人。(圖片來源：Getty Images)

在《OK Computer》的巡演中，EOB的角色被安排是重點支援主音 Thom Yorke，令他陷抑鬱的黑洞之中，巡演完結後，1998年世界盃那一年，是他人世最低點，獨自回到樂隊的故鄉牛津，吸了很多毒做了很多錯事。

EOB透過效果器革新了Radiohead的聲音質感。(圖片來源：Getty Images)

臨近千禧年的降臨，EOB重新投入樂隊創作，他開始在網上撰寫錄音日記，當中提到身為結他手的他，想向大家建議嘗試不用結他及鼓去創作音樂。起初這個突破性的建議，令成員感到非常不安，最後他用電結他pedal製造無限延音，以更多不同類型的效果器，與樂隊締造了兩張革命樂壇的專輯《Kid A》(2000) 及《Amnesiac》 (2001)。

EOB 分享Radiohead寫歌的過程：

簡單來說，Thom Yorke 的唱腔可產生奇異旋律，Johhny Greenwood 更是掌控chord走向的大師，但如果缺乏 EOB 可能Radiohead只是一隊搖滾樂隊。

二十多年來 EOB即將推出首張個人專輯《EARTH》

EOB 個人專輯《EARTH》充滿迷幻色彩。

主音 Thom Yorke 個人發展非常成功，Johnny Greenwood 在電影配樂屆亦創出名氣，EOB 終於在今年推出個人專輯，純正感受他用效果器制造質感，除了Radiohead的Bass手Colin Greenwood來幫他彈bass，還有Portishead 結他手 Adrian Utley、Wilco 鼓手 Glenn Kotche、爵士樂手Nathan East、Laura Marling參與。

《Earth》靈感來自EOB與家人居住在巴西小農場的時光。可能鎂光燈的焦點永不會落在貨身上，他亦在自然中尋找心靈內在的陽光。最後筆者想問大家，知道 George Harrison 屬於那隊樂隊？