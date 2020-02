Grimes 在全球暖化下的「人類世」概念專輯《Miss Anthropocene》

已經懷胎七個月的電音女神 Grimes ,其第五張專輯《 Miss Anthropocene 》是在氣候變化/全球暖化下語帶相關地帶出「人類世」( Anthropocene )與「厭惡人類」( Misanthropy )兩個主題的概念專輯。貴為名人的 Grimes 並沒有忘記初衷,她仍繼續差不多一人包辦所有音樂製作的 D.I.Y. 態度,而且跟專輯的主題一樣,重新展現出她闇黑的一面,充當人類世的反派滅絕女神。

八年前,當我們聽著 Grimes 的轉捩點專輯《 Visions 》時,縱然這個由加拿大蒙特利爾電音製作人兼唱作歌手 Claire Boucher 化身的名字,在當期時已是獨立音樂界的炙手可熱潮人樂手,但是卻沒有意想到在幾年之後, Grimes 已可以登入「名人」之列——從兩年前她與科技企業家/電動車 Tesla 創辦人 Elon Musk 的戀情曝光,到今年1月她公佈懷有身孕, Grimes 之名字都足以進駐娛樂新聞的版面上。

手持武士刀、在氣候變化下化身「人類世」女神的 Grimes 。(圖片提供:4AD )

今時今日說起 Grimes 音樂,大家也許會對她投以謬誤的眼光。在我心目中, 即將32歲的Grimes 乃從沒有忘記初衷。作為繼《 Art Angels 》後睽違五年的全新專輯《 Miss Anthropocene 》, Grimes 並沒有重金禮聘甚麼鼎鼎大名製作人及樂手為她操刀,而是繼續一人包辦所有音樂製作的 D.I.Y. 音樂態度;她也沒有找來甚麼星級的歌手作嘉賓,為她情商客串都是一些嶄露頭角的新銳名字。

籌備經年的《 Miss Anthropocene 》之重點,是一張 Grimes 的概念專輯,所探討是由諾貝爾獎得主/荷蘭大氣化學家 Paul Crutzen 於2000年提出在氣候變化/全球暖化下的「人類世」( Anthropocene ),即人類活動對地球氣候及生態系統造成影響之新地質年代,泛指自18世紀工業革命時代開始;而《 Miss Anthropocene 》的專輯名字, Grimes 不獨是要化身「人類世小姐」,也語帶相關地有「厭惡人類」( Misanthropy ) 之隱喻。她就是人類世的滅絕女神,所要勾勒出就是一個猶如 The Joker 或 Thanos 的反派角色,亦取材自羅馬神話中的戰神瑪雅斯( Mars )——看她今次的宣傳照片,要不是戰鬥格地拿著弓箭,便是拿著武士刀等武器。

當年聽 Grimes 加盟英國獨立名廠 4AD 後所帶來的第三張專輯《 Visions 》,在她驚豔地跨越 electro-pop 、 glitch 、 dubstep 、 chillwave 、 witch house 、 dream-pop 、 R&B 等音樂風格底下,可聽到此女生那空靈妖靡、迷濛脫俗的一面,好幾首曲目的確叫人聯想起昔日 4AD 的淒迷聲音。到了《 Art Angels 》,她的聲音卻色彩感了不少,多了流行曲化的作品。而今次《 Miss Anthropocene 》乃跟專輯的主題一樣, Grimes重新展現出她黑暗的一面。

Grimes 的第五張專輯《 Miss Anthropocene 》會是她最後一張在 4AD 旗下出版的專輯。

《 Miss Anthropocene 》這張 Grimes 的野心之作其實早聞樓梯響,去年3月已公佈了專輯名字及概念。而先行單曲《 We Appreciate Power 》更早在2018年11月底已釋出,這首跟美國女唱作人 Hana 合作的電氣搖滾歌曲之驚喜,是 Grimes 竟可以 industrial rock 起來( Nine Inch Nails 那種),甚至 nu-metal 重型結他 riff,另一方面又受到北韓女子樂團「牡丹峰樂團」的政治宣傳音樂影響,所唱出是關於人工智能( A.I. )與超人類主義( Transhumanism )。

第二首單曲《 Violence 》則是跟美國DJ兼製作人 i_o 合作,是有著淒美主唱的高質 synth-pop / electro-pop歌曲,道出地球與人性的關係。而《 So Heavy I Fell Through the Earth 》就更直接叫人聯想到早年 4AD 出品的飄逸幽悒 ethereal wave 之音。

《 My Name Is Dark 》就是 Grimes 的闇黑 post-punk / goth-pop 歌曲,黑暗滅絕女神頹靡地大唱:「 The boys are such a bore, the girls are such a bore / I never trust the government and pray to God for sure, yeah / I don't need to sleep anymore / That's what the drugs are for 」。

《4ÆM》來得更神秘淒迷,其印度音樂風是取自2015年 Bollywood 電影《 Bajirao Mastani 帝國雙璧》插曲《 Deewani Mastani 》之 sample ,但又有著 breakbeat 的馳騁。此曲也被用作電玩遊戲《Cyberpunk 2077》裡的歌曲。

最新近單曲《Delete Forever》在 acoustic 結他伴奏下,是一首取材自美國年輕饒舌歌手 Lil Peep 在2017年因服用藥物過量逝世的 ballad 曲目,歌曲寫於 Grimes 得悉他離世的當晚,她唱道:「Lying so awake, things I can't escape / Lately, I just turn 'em into demons / Flowing to the sun, fucking heroin / Lately I just turn 'em into reasons, but it refuses 」。歌曲的mv裡 Grimes 全程坐著拍攝,相信這位孕婦當時已相當「見肚」。

《 Miss Anthropocene 》之高質,是差不多每首歌都有不同的風格。《 You'll Miss Me When I'm Not Around 》在黑暗 bassline 下是有著hipster R&B 的曲風。上次《 Art Angels 》有 Grimes 她與台北女饒舌歌手 Aristophanes 「貍貓」合作全以國語演繹的血淋淋 electro-garage-punk-rap 歌曲,今次則再找來由 Aristophanes 改名為「潘Pan 」獻聲國語饒舌的《 Darkseid 》,是曲如其名的好 dark 的 witch house。

《 Miss Anthropocene 》會是 Grimes 最後一張在 4AD 旗下出版的專輯,所以要另類得盡地一煲。她在同步灌錄的另一專輯,會是走 techno 路線。