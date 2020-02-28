《 La La Land 》導演 Netflix 新作 又玩 jazz 的愛情故事？

扭耳仔
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談起導演 Damien Chazelle，人人都記得他的作品《 La La Land 》，也知道他對 jazz 是情有獨鍾的，不論是在《 La La Land 》還是他另一執導作品《 Whiplash 》，都是不停在說、玩 jazz 的。現在他又有一個全新 Netflix 劇集系列《 The Eddy 》都是離不開 jazz 的，講述主角 Eillot 經營一間 jazz club 之中的人和事。先導預告片已在日前上線，5 月正式首播。

《 The Eddy 》可以說陣容鼎盛除了是英國舞台劇作家 Jack Thorne 編劇和 Damien Chazelle 執導，也找來了參演過電影《 月亮喜歡藍 》（ Moonlight ）的 André Holland 擔正演一位曾是著名的爵士鋼琴音樂人 Elliot Udo，現在經營一間生意慘淡的 jazz club —— 叫 The Eddy。

一共八集的《 The Eddy 》，故事設定在現代巴黎的多元文化區。 Elliot Udo 在 The Eddy 那裡與駐場首席歌手及離離合合的女友 Maja（ Joanna Kulig 飾）領導樂隊和演出。 當 Elliot 得知他的商業拍檔 Farid（ Tahar Rahim 飾）在 The Eddy 作一些不當行為時，秘密就不斷開始暴露出來，Farid 的妻子 Amira（ Leïla Bekhti 飾）也有份掩飾這個秘密。同時，Elliot 的十多歲女兒 Julie（ Amandla Stenberg 飾）突然來到巴黎和他同住。Elliot 的生活又一時間遭到鉅變...

大家會在劇中聽到不少經典 jazz 歌曲，而負責今次主理劇作配樂的，正是美國音樂監製 Glen Ballard，記得他嗎？他就是為 Alanis Morissette 於 1995 年推出的《 Jagged Little Pill 》作監製呢。

《 The Eddy 》於 5 月 Netflix 首播。

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