《 La La Land 》導演 Netflix 新作 又玩 jazz 的愛情故事？

談起導演 Damien Chazelle,人人都記得他的作品《 La La Land 》,也知道他對 jazz 是情有獨鍾的,不論是在《 La La Land 》還是他另一執導作品《 Whiplash 》,都是不停在說、玩 jazz 的。現在他又有一個全新 Netflix 劇集系列《 The Eddy 》都是離不開 jazz 的,講述主角 Eillot 經營一間 jazz club 之中的人和事。先導預告片已在日前上線,5 月正式首播。

《 The Eddy 》可以說陣容鼎盛除了是英國舞台劇作家 Jack Thorne 編劇和 Damien Chazelle 執導,也找來了參演過電影《 月亮喜歡藍 》( Moonlight )的 André Holland 擔正演一位曾是著名的爵士鋼琴音樂人 Elliot Udo,現在經營一間生意慘淡的 jazz club —— 叫 The Eddy。

一共八集的《 The Eddy 》,故事設定在現代巴黎的多元文化區。 Elliot Udo 在 The Eddy 那裡與駐場首席歌手及離離合合的女友 Maja( Joanna Kulig 飾)領導樂隊和演出。 當 Elliot 得知他的商業拍檔 Farid( Tahar Rahim 飾)在 The Eddy 作一些不當行為時,秘密就不斷開始暴露出來,Farid 的妻子 Amira( Leïla Bekhti 飾)也有份掩飾這個秘密。同時,Elliot 的十多歲女兒 Julie( Amandla Stenberg 飾)突然來到巴黎和他同住。Elliot 的生活又一時間遭到鉅變...

大家會在劇中聽到不少經典 jazz 歌曲,而負責今次主理劇作配樂的,正是美國音樂監製 Glen Ballard,記得他嗎?他就是為 Alanis Morissette 於 1995 年推出的《 Jagged Little Pill 》作監製呢。

《 The Eddy 》於 5 月 Netflix 首播。