被捕後的最壞打算？莊正與製作人伙伴Yip Yiu Kwan剖析新作

被控暴動罪的音樂人 莊正 ，早前與Sony解約之後，沒有停止出歌，與一起成長的伙伴電子音樂人 Yip Yiu Kwan 合作新歌《Will (not) see you soon.》，整個Vibe與前作《開放世界》的熱血不同，未知的恐懼和圓潤的電子氛圍，會令你聯想起Joji 的作品，由莊正與Kwan親自剖析新作。
《開放世界》與新歌《Will (not) see you soon.》整個vibe都轉變了？之前在大公司用熱血去形容你，代表到你嗎？
莊正：熱血會是其中一部份的我。 我覺得人有很多不同的面，我會傾向唔同時期，根據當時的感覺，或者想講的故事去做唔同的vibe。
最原先的編曲是怎樣的？這個合作班底如何形成？
莊正：最原先既編曲其實係好簡單，一些電子樂器底，只是我和 Kwan 兩個人做。
我同佢其實是中一/二已經識的朋友，到現在十幾年，而一齊成長的朋友入面，都只得我們兩個堅持玩音樂這條路。佢都inspire了我好多東西，是音樂上其實我都是比較依賴他，好多謝佢一路以來的扶持。
製作人 Yip Yiu Kwan ：我們聽的東西，其實都不算好相同，我比較偏向電子音樂，而他就比較多流行曲，不過我們都會想，好像太極咁剛中帶柔，我會想電子音樂入面，重拾人的元素，而他就會想在流行音樂裡面，嘗試一下有什麼新的可能性。
莊正：咁初步完成這首歌之後，我就嘗試給不同的朋友聽，其中一個就是 REGEN，佢聽完我再解釋一下個idea之後，佢建議可以加一些真實既聲音在編曲入面，我覺得這個 idea 係非常之好，就轉達了給 Kwan，然後就變成現在這個版本。
莊正與Kwan的成長故事，他們友人在IG有詳盡描述：
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男孩像你(們) . 這是關於兩個男孩的故事 . 一個叫呀正 一個叫肥坤 他們是由 F.1 相識的好友 (Boy Friends Forever) 畢業後不約而同地選擇了修讀音樂 一個天生聲線獨特，希望成為實力歌手 一個天生耳朵靈敏，希望成為偉大的作曲家 . 四年前 我認識了他們 就這樣 我見證著兩個音樂男孩𡚒鬥的經過 . 兩個人修練和涉獵的音樂領域都不同 初開始時兩個人分別赤裸裸地在這個音樂世界作不同嘗試(闖) 一個認為 Pop Music 是不可或缺的文化部分 當中有很多元素還是值得學習 一個認為人類應該跳出制度的框架 去探索更多未知的可能性 . 兩個男孩開始對音樂核心價值出現分歧 但不像老掉牙的電影橋段 他們並沒有因此分道揚鑣 因為他們都尊重 (愛) 對方和欣賞彼此的努力 他們的關係比從前變得親密 . 從文化、哲學、音樂、藝術、政治 到歷史、宗教、科技、天文、宇宙 他倆無一不談 每次對話都是高品質的靈魂交流 兩個男孩一起進步，一起成長 誓要達致精神層面同步 . 經過不斷嘗試、躊躇、失敗 (Five thousands years later...) 今天他倆結晶品終於面世 . 對大家來說 或許這只是 (又)一首廣東歌的誕生 但對我來說 這是一個熱淚盈眶的奇幻見證 . 人生如遊戲 或多或少要忘掉顧慮 和經過一番努力！𡚒鬥！ 才可與夢想約定在終點相見 . 故事上卷完 下卷誠邀大家與我一起見證 (不能再只有我看見) . 請大家支持香港文創藝術工作者 最後為大家介紹 他叫莊正，香港獨立歌手 @lester.zz 他叫葉耀坤，香港音樂製作人 @yipyiukwan . #willnotseeyousoon #willseeyousoon #lesterchong #yipyiukwan #BL
在音樂尾段有採用到一些聲帶片段， 為何這段聲帶對你們特別重要?
香港而家咁樣，好多人都身處這個境況之中，你可唔可以生於斯死於斯？你自己都係香港人，點解要咁樣對香港人？
Kwan ： 因為首歌做的時候，在上年發生好多事的一段時間，其中尾段既聲帶係取樣自一條facebook的片，而這條片影響了好多人，所以作為一個用音樂紀錄時間的人，就好自然咁將佢放了在首歌的最尾。
有用到地鐵扶手電梯的警示聲音？
Kwan：有
在人聲處理部分，有真聲與auto tune的分野， 而且有 刻意營造遠近的感覺， 可以談談人聲設計的概念?
製作人 Yip Yiu Kwan ： 在我的音樂裡面，sound design 是其中一樣，我好鍾意探索的東西，我會嘗試用不同的 processing 方法去發掘恰當的聲音，通常這個過程都是 improvisation (即興)。
而其中有一段，你會聽到 Vocal 是從不同方向出現，源自莊正話想形造一個包圍的感覺，而有這種的設計，而auto tune與人聲的分野，是因為莊正喜歡 Trap Music 入面Rapper 會有好多auto tune放落Vocal，同時間又想保留返，一些好organic的人聲，可以話是另一個人聲的太極。
可以介紹一下負責 cover art 的插畫家？
莊正：這叫個 artist ig是 @LeftpoolStoner , 他叫叫Taylor，之前其實在英國讀 fine art，因為他ig有post過畫 jojo 這套漫的人物，我好鐘意他，所以follow了他，以及他之後都有不斷創作不同的人物同角色，我都好喜歡他的IDEA和畫風。
《Will (not) see you soon.》的cover art由插畫師 LeftpoolStoner 所創作。
本來以為她是外國人，但機緣巧合之下，與他有共同朋友，知道他是香港人，之後就在IG嘗試傾傾計。講我有一個這樣的project，問她有冇興趣幫我畫歌的封面，她好爽快答應了，然後就有這個cover的誕生，我自己都好鐘意這張圖，好多謝他！
leftpoolstoner 在IG上載的作品（圖片來源 ：ig @leftpoolstoner ）
新歌創作概念是作最壞的打算？
在這刻講再見 怕以後不可再見 在親吻後繼續上前 要約定再相見
莊正：最壞打算，這個想法其實好詳細去想過，但既然有機會，咁多人願意支持我，我都希望自己能力上，做到最好的作品給所有人。
現在的情況，好老實講我都不太清楚，因為疫情的關係，我本來3月4日上庭都被延遲了，暫時不清楚下一次何時上庭。音樂方面都努力創作中，希望來緊會發表更多作品。