被捕後的最壞打算？莊正與製作人伙伴Yip Yiu Kwan剖析新作

被控暴動罪的音樂人 莊正 ，早前與Sony解約之後，沒有停止出歌，與一起成長的伙伴電子音樂人 Yip Yiu Kwan 合作新歌《Will (not) see you soon.》，整個Vibe與前作《開放世界》的熱血不同，未知的恐懼和圓潤的電子氛圍，會令你聯想起Joji 的作品，由莊正與Kwan親自剖析新作。

《開放世界》與新歌《Will (not) see you soon.》整個vibe都轉變了？之前在大公司用熱血去形容你，代表到你嗎？

莊正：熱血會是其中一部份的我。 我覺得人有很多不同的面，我會傾向唔同時期，根據當時的感覺，或者想講的故事去做唔同的vibe。

最原先的編曲是怎樣的？這個合作班底如何形成？

莊正：最原先既編曲其實係好簡單，一些電子樂器底，只是我和 Kwan 兩個人做。

我同佢其實是中一/二已經識的朋友，到現在十幾年，而一齊成長的朋友入面，都只得我們兩個堅持玩音樂這條路。佢都inspire了我好多東西，是音樂上其實我都是比較依賴他，好多謝佢一路以來的扶持。

製作人 Yip Yiu Kwan ：我們聽的東西，其實都不算好相同，我比較偏向電子音樂，而他就比較多流行曲，不過我們都會想，好像太極咁剛中帶柔，我會想電子音樂入面，重拾人的元素，而他就會想在流行音樂裡面，嘗試一下有什麼新的可能性。

KWAN ：忘。顧慮 - 聞歌起舞的電腦頭

莊正：咁初步完成這首歌之後，我就嘗試給不同的朋友聽，其中一個就是 REGEN，佢聽完我再解釋一下個idea之後，佢建議可以加一些真實既聲音在編曲入面，我覺得這個 idea 係非常之好，就轉達了給 Kwan，然後就變成現在這個版本。

莊正與Kwan的成長故事，他們友人在IG有詳盡描述：

在音樂尾段有採用到一些聲帶片段， 為何這段聲帶對你們特別重要?

香港而家咁樣，好多人都身處這個境況之中，你可唔可以生於斯死於斯？你自己都係香港人，點解要咁樣對香港人？ 彥霖

Kwan ： 因為首歌做的時候，在上年發生好多事的一段時間，其中尾段既聲帶係取樣自一條facebook的片，而這條片影響了好多人，所以作為一個用音樂紀錄時間的人，就好自然咁將佢放了在首歌的最尾。

有用到地鐵扶手電梯的警示聲音？

Kwan：有

在人聲處理部分，有真聲與auto tune的分野， 而且有 刻意營造遠近的感覺， 可以談談人聲設計的概念?

製作人 Yip Yiu Kwan ： 在我的音樂裡面，sound design 是其中一樣，我好鍾意探索的東西，我會嘗試用不同的 processing 方法去發掘恰當的聲音，通常這個過程都是 improvisation (即興)。

而其中有一段，你會聽到 Vocal 是從不同方向出現，源自莊正話想形造一個包圍的感覺，而有這種的設計，而auto tune與人聲的分野，是因為莊正喜歡 Trap Music 入面Rapper 會有好多auto tune放落Vocal，同時間又想保留返，一些好organic的人聲，可以話是另一個人聲的太極。

可以介紹一下負責 cover art 的插畫家？

莊正：這叫個 artist ig是 @LeftpoolStoner , 他叫叫Taylor，之前其實在英國讀 fine art，因為他ig有post過畫 jojo 這套漫的人物，我好鐘意他，所以follow了他，以及他之後都有不斷創作不同的人物同角色，我都好喜歡他的IDEA和畫風。

《Will (not) see you soon.》的cover art由插畫師 LeftpoolStoner 所創作。

本來以為她是外國人，但機緣巧合之下，與他有共同朋友，知道他是香港人，之後就在IG嘗試傾傾計。講我有一個這樣的project，問她有冇興趣幫我畫歌的封面，她好爽快答應了，然後就有這個cover的誕生，我自己都好鐘意這張圖，好多謝他！

leftpoolstoner 在IG上載的作品（圖片來源 ：ig @leftpoolstoner ）

新歌創作概念是作最壞的打算？

在這刻講再見 怕以後不可再見 在親吻後繼續上前 要約定再相見 莊正 - Will (not) see you soon.

莊正：最壞打算，這個想法其實好詳細去想過，但既然有機會，咁多人願意支持我，我都希望自己能力上，做到最好的作品給所有人。

現在的情況，好老實講我都不太清楚，因為疫情的關係，我本來3月4日上庭都被延遲了，暫時不清楚下一次何時上庭。音樂方面都努力創作中，希望來緊會發表更多作品。