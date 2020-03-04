【Show 後煙】歡送TTN油塘(上)：疫症能重新洗牌 再不受主流壟斷

This Town Needs 油塘場地最後一場演出，六隊本地單位與600位觀眾歡送場地。完show抽煙位置，扭耳仔先與演出單位金巴利道真理生命、逆流、小紅帽，聊聊疫症下的近況。

金巴利道真理生命

金巴利道真理生命 (左起) Teeda、Tin、特別演出：Tomii Chan (攝影：Moment Hung)

疫情對你們有什麼影響？

Teeda ：無了一些演出，無了一些freelance，無了一些收入。

Tin：少了出街，少了一些學生，少了和家人食飯。

Tomii：我多了幾場show。(哈哈哈)

金巴利道真理生命 為電子實驗樂隊，在TTN farewell 首隊出場。(攝影：Moment Hung)

你們會當自己 bedroom producer？困在家創作效率有提高？

Teeda ：都係，但我們要去不同的bedroom，所以效率是低了，如果說疫症的影響的話。

TTN對他們是什麼？

Tomii：好大的地方，我的音樂會規模大約在50人內，AMP的大小(TTN中的小型場地)對我來說比較好。

Teeda：TTN是一個逗號。

Tin：好多人好感動。

對未來幾個月有什麼預期？

Teeda：我是活在當下的人。

Tomii：我和Teeda差不多。

Tin：起初的憤怒會變成「做嘢」的感覺。

逆流

逆流 (左起)bass手Fung、結他手To、主音Kit Lo、結他手Hala、鼓手SaNn。(攝影：Moment Hung)

疫情對你們的影響？

主音 Kit Lo：音樂教學方面，少了很多學生，因為這個狀態大家都在家作業，減少外出，收入方面有很大影響。很多演出都會取消，避面人群聚集。慶幸TTN這場演出，有很多人出現，用生命去參與。

鼓手SaNn ：影響對我來說是學生，對樂隊來說，在五月的台灣演出，我們今日收到通知，是不能成行。因為政府做「好」恰當，令他們取消了我們的合約。(只是取消香港樂隊？)只是香港的。

這個冰河時期，亦是一個重新洗牌的時期！ 逆流 鼓手SaNn

鼓手SaNn ：逆流今年最主要的演出是在東南亞，因為這個疫情會有好多阻擠。這個冰河時期，亦是一個重新洗牌的時期，主流霸佔了很久，我覺得要由樂隊去做一番平衡。我好期待當大家重新站起來時，會有什麼新景象。

結他手To：不好的事大家講了，好的是多了時間在家，創作上又作多了時間。

在家時間多了，對你們創作質素有提升？

Kit Lo：提升是我們運用時間的質素提升了，平時要做半年的事，我們用一兩個月就可以完成。我們多了時間獨處，亦多了時間相聚，jam野，寫歌速度快了很多。我們會有新歌MV出現。

TTN 對你們是什麼？

SaNn：以前由HA 1.0，在好地方旁邊，我由那時玩到現在，好多回憶，亦都有一班好傻的人去堅持，覺得應該堅持的事。去到3.0及4.0出事時的感覺好大，為音樂人提供平台，之前因為牌照，現在因為疫情和租金出問題。

逆流 Kit Lo 在台上說他與TTN阿和，互相都覺得大家好on9！一直堅持做場地，咁on9的人好值得支持！(攝影：Moment Hung)

經歷這麼多事，是否令大家將一些事情沉澱了？

Kit：患難見真情好老套，但係真的，一個人相處久了，感情深了，大家有事都會互相幫忙。之前就算鬧到反檯，當明白大家各自的路向，就好多誤會可以解決，對於各自各做所做的事，熱情和幫忙的力度都大增。

之前大家鬧到仆街，明白咗大家做嘅嘢之後，誤會就可以解決！ 逆流主音 Kit Lo

SaNn：由我識阿和的第一日，他在chic之堡賣band tee，把喇叭開到很大聲， 到覺得他可以更好的處事手法，而去討論。到現在大家將心比心，他跟我說不如一起研究一些東西，我覺得這是陪伴和成長的過程。大家可以不理大家，但互相尊重，這是難能可貴。

TTN主理人之一 阿和，他表達熱情的方法就是請你飲酒。(攝影：Moment Hung)

SaNn：他剛才見到我就說，幹！說什麼！飲吧！我因為要演出拒絕了，他跟我說今日演出不是重點，今日是來farewell，要開心一點，但對於他來說，他是扮開心。為何總是到救亡，大家才出現？大家要思考一下！

為何總是到救亡，大家才出現？大家要思考一下！ 逆流 鼓手SaNn

逆流在成員上有大變動，社會上亦有大變動，兩樣同時發生你會怎應對？

SaNn：逆流的名字，就是逆流而上，很多東西都是無常，但幸好有伙伴相隨。我個人不太負面，就算這場球賽會輸，我也要入一個靚樽！

小紅帽

小紅帽 解散一年後重組 (左起)結他手Moore、bass手家齋、主音Ashley、鼓手謙。(攝影：Moment Hung)

疫症有乜影響？

Ashley：我就死，什麼都做不到，出不到街，與男友好疏離，對政府完全失望。交不到租，就來要租「大耳窿」

Moore：面部敏感，暗瘡都多了。

謙：(學生)小朋友請假，得有些home office的家長又會想要加堂，所以都ok。

家齊：出街好L驚。

TTN 對於你們是？

Moore ：回憶。

謙：作為一個好想夾band的band仔，會有個目標去TTN演出。

家齊：Indie band的繁殖場。

(好咸濕喎！)

小紅帽解散前，曾於TTN油塘演出，今次重組卻是歡送場地！(攝影：Moment Hung)

在家的創作力有提升嗎？

Ashley：高了很多，自己在玩電子音樂。嘗試中，因為毒在家，不能去夾band，就自己和自己玩......同埋鑽研情緒管理。

Moore：在鑽研畢氏定理，如何應用在生活上。(Ashley：鑽研到又點？) 解決疫症。

(我最常應用是在過馬路時)

家齊：生產力低了，因為成日玩Monster Hunter。

謙：我希望將來這一季，PUBG可以打到上皇牌。因為連續幾個賽季都堅持著，不想白費功夫。

覺得之後幾個月會點？

Ashley：就是燒山說過的話，就會出現相反的狀況。可能會好轉少少，大家會重新熱烈起來，因為不能預計，政府「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」。

Moore：今日唔知聽日事。

謙：不想去預計，預計到好憂鬱。

家齊：預計什麼？

小紅帽之後會點？

Ashley：我們會玩返小紅帽，chill住玩，還沒租band房，都是外借排練室。預計兩個月就出新歌，但現在六七個月都未完成。所以不需要預計。

謙：我可以重新投入樂隊，我好開心。

Moore：有命先算。

可以夾返小紅帽，我好開心。 小紅帽 鼓手謙

這次小紅帽重組，是因為有什麼事發生？

因為哋之前隨團攝影師，突然因病失憶，原本我哋想搞一場show，喚醒佢嘅記憶！ 小紅帽主音 Ashley

Ashley：應該是因為我們的隨團攝影師 Walter，他那時突然患了一個好罕見的病，突然之間腦有事，失了憶。

家齊：他是有一段記憶不見了，一段時間的記憶完全消失了。

Moore：一開始，我們各自分開探病，因為這件事我們想玩一場show，希望可以喚醒返他的記憶。

家齊：就萌生了這件事的發生。

Ashley：但最後他已經記得我們的名字，場show就不了了之。

家齊：本身他今日會來，但女朋友不批準，因為他剛康復抵抗力好差，不可以亂出街。