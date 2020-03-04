【Show 後煙】歡送TTN油塘(下)：無場地無演出 只能在家打飛機

Cryogenic Defilement 、Sexy Hammer、慘慘豬，當中的成員都是一路陪著 Hidden Agenda 離離合合，開幕與歡送都會見到他們，This Town Needs 油塘場地最後一場演出，完show抽煙位置找到他們，疫症中除了打飛機有咩做？

Cryogenic Defilement (aka 小綠帽)

Cryogenic Defilement (左起) 主音Derek、結他手 lan仔、鼓手魔仔、bass手Ronnie、結他手Ericson 。(攝影：Moment Hung)

疫情對你們有什麼影響？

魔仔：本身好想睇隊南非band Vulvodynia，點知因為疫情而取消，DDLM _ _黨！

Derek：口罩好L貴，M巾都買唔到。

Ericson：(原文為英語) 其實對香港是好事，不同層面的人，一次過將大家對政府的不滿爆發出來。

Derek：本身香港已經是文化沙漠，而家隻病毒搞到TTN都死埋。

金屬樂隊 Cryogenic Defilement 以女僕裝上陣。(攝影：Moment Hung)

在家會做什麼？

魔仔：在家飛機都打多咗！

(打飛機、打飛機、打飛機......)

Derek：除了打飛機就是打飛機。

Ericson：Just work la！仲有打飛機,everyday la !(英語口音廣東話)

Ronnie ：睇人打飛機。

魔仔：我同Ronnie一齊住，所以他有機會見到我打飛機。介紹返先，我不是基！

做音樂其實無高效率過，因為望不到希望！ Cryogenic Defilement 鼓手魔仔

魔仔：做音樂其實無高效率過，因為望不到希望，個人就不知要做什麼！最緊要一個問題，就是無錢，無錢就做不到音樂。

TTN 對你來說是什麼？

Derek：像徵意義，沒有TTN就好像人心沒有支柱。

(你條支柱呢？魔仔：在下面！)

魔仔：無TTN我不會走出band界！只會在家打飛機。音樂道路上只是小朋友，因為這裡變了大人。

預計未來幾個月發生什麼事？

魔仔：跳樓。

Derek：被自殺。

Ronnie：跳海。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

Ericson ：(英文) 大概都是練習， 可能會出新碟。

(繼續打飛機)

Derek：一日三次，好正常。

Sexy Hammer

Sexy Hammer (左起) 結他手 Johnny 、主音 周仔、bass手阿四、鼓手Wa。(攝影：Moment Hung)

疫症的影響？

Wa：影響？沒有太大影響，多啲時間做音樂。

四：疫症來講，最緊要大家不要病！病的時候都要為世界做些事！

J：我無中招，沒什麼影響，沒有工開，最主要又要你驚個病，又要你好窮，好像有少少錢就可以過得去，其實不可以。

周：唔死得，就可以繼續下去，每個人都可以開懷大笑下去。

每次Hidden Agenda有什麼「大事」都有見到 Sexy Hammer。(攝影：Moment Hung)

這段時間有在家研究什麼？

周：大家記得要呼吸，因為每一口氣都要珍惜！珍惜這個moment！尤其是帶著口罩時，證明大家還活著在這個地方。

J：困在家打飛機

四：都無得躲喇！香港地！

J：我沒有躲，都有出街，甚至我專程去玩，如果這開心的權利都沒有，仲更加悲哀！

周：可以控制細菌的時候，就不會再驚細菌。

四：防範一定要有，但如果0至100的事都沒有了，這麼害怕，就什麼都沒有。

J：大家可能會去band房hea ~

TTN 對你們來說是？

J：對於HA收皮已經有點麻木！

(你們被形容為farewell樂隊和opening樂隊！)

從HA 1.0都見證過五次收皮，仲多過同女朋友分手。 Sexy Hammer 結他手 Johnny

J：對呀！幹！

四：這是你講！

J：都好！有個位置都好！從Hidden Agenda 1.0 都見過五次，再來再來，知道他實會再來，沒有那種失落，比與女友分手還要多。

未來幾個月的預計？

所有藝術我們都要看那個「根」，我們需要去鞏固這件事。 Sexy Hammer bass手阿四

周：最多都係世界末日。

J：最多都係，哈！

周：冰河時期，可能有人執到我們的CD。

J：好想奧運不能舉行，各位運動員練得這麼痛苦，不用鬥了！

四：可以休息一下！

J：不用跑步，推鉛球，休息一下！

四：重看歷史，每樣事情都有一個點，完結是否一定要可惜，所有藝術我們都要看那個「根」，我們需要去鞏固這件事。可惜什麼，你自己思考？

慘慘豬

慘慘豬 (左起) 鼓手 Jackson 、bass手Grenade 、結他手Dave、結他手Rabbit 、主音 Bob。(攝影：Moment Hung)

疫症的影響？

Bob：好L大影響，home office

Grenade ：Home office！返工不塞車是好事！是否一個影響？

Bob：我無口罩呀！仆街！

慘慘豬 最大的創作題作就是「黑警」。(攝影：Moment Hung)

未來幾個月會點？

Bob：將來這幾個月，都是留在家！

Grenade ：百業蕭條，例如演出和零售方面都會繼續頹！

(好像在說流年運程)

Grenade ：但我不會加持口罩！

Bob：我沒有這個技能，但IT這方面就不會裁員，因為他們要加速 digital transformation ，個個都想。

在家做什麼？

Bob：躲在家，就一定會消費，消費就需要 IT，所以 IT 會好境，因為我剛剛轉工！

Grenade：沒有研究什麼，好頹。

Bob：我剛剛轉工，我要鑽研好多新的科技。

TTN對你的意義？

Grenade：是我第二個家。

Bob：我認識阿和十多年，由第一代認識到而家，不需要再問了！